El Grupo promete "pelea" en su primer torneo de élite en hockey como anfitrión en 35 años

Han tenido que pasar 35 años para que el Grupo Covadonga vuelva a acoger una competición del máximo nivel juvenil de España. Muchas cosas han cambiado desde aquel Campeonato de España de sala hasta la Copa de España que se disputa desde hoy hasta el lunes, sobre todo en lo que se refiere a las instalaciones: el Grupo disfruta hoy en día de un campo a la última, donde las últimas mejoras han tenido que ver con una nueva iluminación LED y la integración de las bocas centrales de riego. Todo está listo para que los ocho mejores equipos de España traten de conquistar la Copa, presentada ayer en la sala polivalente de la institución grupista.

El sistema de competición, instaurado ya en 2019, es peculiar y está diseñado para evitar goleadas escandalosas, habida cuenta de la diferencia de nivel entre unos equipos y otros, y para reducir de cinco a cuatro el número de partidos de cada conjunto, como pusieron ayer de relevancia Juan Ramón Hevia, miembro de la junta directiva de la Federación Española, y Falo Rodríguez, responsable de la sección de hockey del Grupo.

Los ocho equipos participantes se dividen en dos grupos de cuatro. Los emparejamientos del primer día ya están fijados (el Grupo se mide al Valencia hoy a partir de las 15 horas), y el ganador de cada uno de ellos se mide al perdedor del otro choque de su grupo. El vencedor de este segundo partido entra en la lucha por las medallas, mientras que el otro va al cuadro del quinto al octavo puesto. Las semifinales serán el domingo y las finales se celebrarán el lunes.

Miranda, presidente grupista, vaticina "un punto de encuentro del talento joven y del hockey del máximo nivel". Hevia, doblemente contento en su condición de directivo nacional y socio del Grupo, mostró la confianza absoluta de la Federación Española en la capacidad organizativa del club gijonés, "lo que unido al nivel deportivo existente solo puede derivar en una cosa: éxito". Además, confirmó la presencia en Gijón del presidente de la federación nacional, Santiago Deó, desde mañana hasta la conclusión del campeonato.

"Cuidar a los árbitros"

La presidenta de la Federación de Hockey del Principado, Patricia Domingo, feliz también como socia grupista, resaltó el impacto de realizar un evento de estas características, "la familia del hockey tenemos mucha tendencia a acompañar a los jugadores" e hizo un llamamiento al público para "cuidar y respetar a los árbitros": "Últimamente se les trata fatal".

Por último, Falo Rodríguez prometió "nunca dejar de estar agradecido ni dejar de pelear" para que los resultados acompañen el apoyo del Grupo y de las federaciones al hockey.