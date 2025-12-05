Kike Suárez y Lucía Martiño ganan el Open Gijón PRO E-21
Kike Suárez, con una actuación sólida y gran lectura de la ola, y Lucía Martiño, con estilo y mucha garra, fueron los vencedores del Campeonato de Surf Nacional Open Gijón PRO E-21, que se celebró en el Rinconín. Destacaron nombres de actualidad en el surf, como Sean Gunning, campeón de España, o el asturiano Fonso Suárez, campeón europeo junior. En la imagen, Lucía Martiño celebra su primer puesto a la conclusión de la prueba.
