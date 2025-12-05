"Una lucha muy bonita": Melero se cita con Mincha en el Freestyle de Gijón

Maikel Melero llegará al Palacio de los Deportes de Gijón el próximo 27 de diciembre con ganas especiales de victoria. Quiere sacarse la espina tanto del Freestyle de Gijón del pasado año como del Campeonato de España de 2025. "Ha sido una lucha muy bonita durante toda la temporada", confiesa el piloto castellano-manchego, que ha alternado victorias con su pupilo José Canosa, "Mincha". "Estábamos empatados a puntos y al final se llevó el título por la última victoria, por eso quiero la revancha y espero tomármela en Gijón, donde me consiguió ganar el año pasado". Esta vez espera "ponérselo muy difícil y salir ganador".

Mincha trabaja con Melero en el grupo de La Resinera, al que también pertenecen otros pilotos del cartel del Freestyle de Gijón como Pablo Naert o Mario Lucas, tercer clasificado del campeonato de España 2025. "La verdad es que está funcionando de una manera increíble", reconoce Melero sobre un grupo que "es como una familia, todos los pilotos luchan por el mismo objetivo, crecer y mejorar dentro del Freestyle, y creo que lo mejor está por venir, ya que no paramos de entrenar y evolucionar".

Si hace dos años presentaba en Gijón a Mincha, actual campeón de España y del Freestyle asturiano, el próximo 27 de diciembre Maikel Melero lo hará con Mario Lucas, el tercer clasificado del nacional. "La evolución de Mario este año ha sido increíble y tiene muchas ganas de competir en Gijón, va a ser su primera vez en Asturias, y tiene muchísimas ganas de ponernos las cosas difíciles a todos", apunta Melero.

Tras un año que califica como "bastante bueno, sin lesiones, que es algo muy importante en este deporte, y saltando en muchos eventos, que también lo es", Melero y algunos de los pilotos del cartel del Freestyle de Gijón afrontan "un final de año bastante movido, con tres competiciones en diciembre y entre ellas la Copa del Mundo en Pamplona". La última será en Asturias "y no se lo debe perder nadie porque vamos a llegar con muchas ganas de fiesta".

Maikel Melero cree que esta despedida del año "va a ser una vez más especial" porque "viene la nueva generación de pilotos pegando muy fuerte, pero estamos veteranos como Dani Torres y yo que seguimos a tope, dándolo todo, y se lo vamos a poner difícil a estos chavales". Para el cinco veces campeón del Mundo de Freestyle "será un gran show, una gran competición, y veremos quién gana".

Las entradas para el Freestyle de Gijón 2025 están a la venta en la plataforma unientradas.es, y en Motos Gijón, al precio de 15 euros para niñas y niños, y 29 euros para adultos.