El Telecable golea al Bembibre y sigue líder: las de Natasha Lee no dan tregua

El Telecable firmó una victoria trabajada en Bembibre ante un rival que venía mostrando solidez en la OK Liga, pero que no logró contener el ritmo y la pegada de las gijonesas. El conjunto de Natasha Lee mandó desde el inicio, con posesiones rápidas y precisión en los pases interiores, aunque Fernanda Tapia sostuvo al Bembibre en los primeros minutos. A mitad del primer tiempo, una acción colectiva acabó en el 0-1 de Nuria Almeida, que repetiría poco después tras el momentáneo empate local. Antes del descanso, una transición fulgurante permitió a Mariona Colomer poner el 1-3. En la reanudación, el Telecable mantuvo el control pese a un arrastre lejano que acercó al Bembibre. Las asturianas respondieron con un penalti transformado por Marta Piquero, que también firmó el quinto y, más tarde, el sexto en una falta directa tras la décima falta local. El Telecable superó sin daños una inferioridad por azul a Laia Juan, que previamente había anotado el séptimo tanto. Xicota maquilló el marcador en el último minuto (3-7).

Tres puntos que consolidan al Telecable al frente de la clasificación, en una semana clave con duelo ante el H.C. Coruña el miércoles y la visita del Vila-Sana el sábado, en la Copa de Europa.