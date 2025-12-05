El Telecable, ante otro hueso: así es el próximo rival del líder

La finalización del mes de noviembre, que deparó enfrentamientos ligueros contra los grandes favoritos de la OK Liga y el estreno de la competición europea, no ha acabado con las curvas en el camino del Telecable. El club gijonés estrena hoy su calendario de diciembre visitante la pista del Bembibre, segundo clasificado de la OK Liga y auténtica revelación del torneo doméstico. La cita, que supone el estreno de la décima jornada, está programada a las 20.15 horas.

El enfrentamiento está cargado de atractivos, como es el de ver frente a frente al equipo más goleador del campeonato, el Bembibre, contra el segundo menos goleado, el Telecable. El conjunto gijonés ha demostrado en las últimas semanas que el proceso de engranaje de las nuevas piezas y de los nuevos roles está ultimado a satisfacción. Tras las dudas iniciales que provocaron la derrota en la semifinal de la Supercopa, el tres a cero sufrido en el partido ante el Vila-Sana y las dificultades para convertir las ocasiones en goles, ahora aparece un equipo seguro de sí mismo y que combina la seguridad defensiva con la brillantez en ataque. Natasha Lee, la entrenadora gijonesa, no tiene bajas y cuenta con toda la plantilla para el choque de esta noche, importante porque los enfrentamientos directos van a contar, y mucho, de cara a la situación de los equipos de cara al playoff.

Por otra parte, la Gala Nacional del Patinaje, que se celebrará el día 30 de enero en la sede del Comité Olímpico Español, tendrá representación asturiana. La marca asturiana de ropa Joluvi recibirá un reconocimiento y se entregará la insignia de oro federativa a Sara Lolo, excapitana del Telecable que colgó los patines esta temporada. El velocista Chevi Guzmán y Aina Florenza, jugadora internacional de hockey sobre patines, han sido nombradas mejores deportistas.