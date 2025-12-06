El Alimerka Oviedo Baloncesto se viene arriba de la mano de un descomunal Marques Townes (97-79)

El Alimerka Oviedo Baloncesto por fin pudo transformar todo lo bueno que está sucediendo en la grada en una victoria sobre la pista. Lo hizo de manera contundente, con un partido redondo ante el Alega Cantabria, en el que brilló en defensa y contó con un sensacional Marques Townes para finiquitar el partido cuando tuvo algún contratiempo.

El equipo asturiano salió al partido sabiendo lo que se jugaba, lo importante que era sumar un triunfo para dar confianza un grupo que viene trabajando bien y que necesita verlo reflejado en los partidos, sobre todo delante de los 4.772 espectadores que se congregaron en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

La clave ha estado en la defensa, en ser fiel al estilo de Javi Rodríguez, a su exigencia de trabajar durante 40 minutos, ponga lo que ponga en el marcador. Esa buena puesta en escena, unida a un acierto exterior espectacular, con un Lobaco (ha cumplido cien partidos con el equipo azul) que lo hacía todo bien, en ataque y en defensa, permitió al OCB irse once arriba tras el primer cuarto (32-21).

El nivel de esfuerzo se mantuvo constante en el segundo parcial, con algo menos de acierto pero con una defensa espectacular, que dejó al Alega Cantabria en 14 puntos. Una de las virtudes de Oviedo fue saber encontrar una y otra vez a Alonso Faure bajo el aro. El pívot alicantino mejora en cada partido y ante el Alega se fue a los 19 puntos, dejándose además todo luego en el otro lado, saliendo a ayudar a los exteriores y volviendo para vérselas con el inabarcable Jiahao Yu, pívot chino de 2.21 de estatura. Al descanso se fue el partido 51-35 y con una gran sensación por parte del conjunto local.

Todo parecía caminar plácidamente hacia una victoria del Alimerka Oviedo, sobre todo porque seis puntos consecutivos de Faure llevaron la renta a la máxima del partido (57-35). Pero enfrente había un equipo que tiene mucha pólvora exterior, con Reggie Johnson, con el espectacular Jassel Pérez y con piezas como Samu Rodríguez (abandonó el partido lesionado) o Pablo Hernández, que pueden cambiar el partido en un visto y no visto.

Fue capaz Cantabria de subir esa intensidad, de encontrar a estos jugadores y de aprovecharse de unos minutos de zozobra ofensiva del conjunto ovetense. Esto permitió al Alega colocarse a nueve puntos al principio del cuarto y último parcial (74-65). Con más de nueve minutos de juego por delante y después de haber tenido el partido controlado, el OCB tenía que cerrar el encuentro. Tuvo personalidad para ello.

Espectacular el triple que anotó Dan Duscak a continuación, con personalidad, con confianza, con los galones que se ha ganado en este equipo. Y si Dan tiene carácter, Marques Townes no se queda atrás y le cogió el testigo para hacer de todo y todo bien. Puntos, tapones, asistencias, de todo lo que se puede hacer en una cancha para finiquitar el partido, con saludo militar a la grada incluido.

La fiesta se culminó, pudo debutar Pablo Longarela, un soldado más por un OCB que necesitara muchas piezas si mantiene este nivel físico en todos los partidos, y el equipo va poco a poco situándose en la situación que quiere, con algo de margen con los de abajo y acercándose a esos nuevos primeros puestos que supondrían un éxito mayúsculo. Cuentan con una afición que pocos tienen en esta Primera FEB y que debe servir de estímulo para ocultar las carencias de un equipo humilde que quiere probar a codearse con los gallitos de la categoría.