El Base Oviedo se mide a un rival directo por la salvación

El Confía Base Oviedo busca hoy (18:00 horas) su segunda victoria consecutiva, un hito que aún no ha conseguido en la presente temporada. El cuadro carbayón se mide al Balonmano Soria en el pabellón de San Andrés, en lo que será un duelo directo ante un rival que llega en la penúltima posición con seis puntos en su casillero, dos menos que el conjunto de Daniel Bandrés, que ocupa la decimotercera plaza.

Los carbayones llegan a la cita tras conseguir una importante victoria ante Trops Málaga, en un encuentro en el que se impusieron por la mínima en Vallobín por 30-29. "Ha sido una buena semana de trabajo, estamos afinando y estoy muy contento con el trabajo de los chicos. Estamos con más volumen de trabajo de lo habitual porque así lo teníamos planificado", explicó el técnico.

Sobre el rival, al que ya se habían enfrentado la temporada pasada en Primera Nacional, Bandrés destacó que "la clasificación no es real" y se deshizo en elogios hacia el conjunto soriano. "Es un rival muy difícil y uno de los que mejor se ha reforzado". Y, a ojos del técnico del Base Oviedo, la clave para conseguir los puntos pasa por "una gran concentración sobre la pista" y por mantener "la progresión que estamos teniendo fuera de casa".

Por su parte, el Lobas Global Atac afronta su segundo encuentro consecutivo a domicilio. Las azules ponen rumbo a Castilla-La Mancha para verse las caras con el Vino Doña Berenguela Bolaños (20:00 horas). El conjunto ovetense viene de conseguir una importante y muy trabajada victoria en León (27- 28) frente al Caja Rural Cleba, que le permitió afianzarse una semana más en el liderato de División de Honor Oro.

En tierras manchegas, las Lobas buscarán mantener su brillante dinámica y conseguir la octava victoria en nueve choques ligueros. Las azules saben bien lo difícil que es hacerse con los dos puntos en el Pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava, donde cayeron por la mínima la temporada pasada (22-21).

El resto de duelos

La jornada de hoy será muy completa en el balonmano asturiano. En Plata Femenina, el Balonmano Gijón visita al Fuentes Carrionas a las 17:00 horas. En Primera Nacional habrá cuatro enfrentamientos: el Royal Premium se enfrenta al Salamanca (19:30 horas); el Vetusta al Camargo (17:30 horas) y el Horizonte Atlético al Universidad de León (17:00). Todos ellos lo harán a domicilio, mientras que el Grupo Covadonga recibe en sus instalaciones al Maravillas, a partir de las ocho de la tarde.