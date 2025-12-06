Benjamín Noval gana con autoridad en la prueba junior del ciclocross de Játiva, con mucho protagonismo asturiano

El ciclista asturiano Benjamín Noval (Nesta-MMR) dio otro recital en la prueba junior de la Copa de España de ciclocross disputada en Játiva (Valencia). El de Laviana se impuso con autoridad, sacando 1 minuto y 2 segundos al italiano Filippo Grigolini y 1 minuto y 6 segundos al también italiano Tommaso Cingolani. Cuarto fue el belga Seff Van Kerckhove, que llegó en el mismo tiempo que Cingolani.

El siguiente español fue otro asturiano, Martín Fernández, también del equipo del Principado Nesta-MMR, ciclista que es el actual líder de la clasificación de la Copa de España y que llegó en quinta posición de la general. La actuación de los ciclistas de Asturias en esta prueba junior fue muy destacada, ya que Samuel Castiello (Equipo Cortizo) fue séptimo, a 1:37 de Noval, y Pelayo Gancedo (MMR Academy), noveno, a 2:12 del ganador.

También muy buena fue la actuación de las asturianas en la prueba élite femenina, en la que ganó la neerlandesa Larissa Hartog, que se impuso al sprint a la actual líder de la clasificación de la Copa de España, la valenciana Sofía Rodríguez, ciclista del Nesta-MMR. A dos segundos llegó la asturiana Lucía González (Nesta-MMR), que es segunda de esa clasificación de la Copa de España, solo por detrás de su compañera de equipo.

Actuación muy destacada en esta prueba élite/sub-23 femenina tuvieron Sara Cueto, del Unicaja Gijón, sexta, a 1:26 de la ganadora; Alicia González (Nesta-MMR), octava, a 1:55; y Luna Carrio (Unicaja Gijón), vigésima, a 5:27.

En cuanto a la prueba élite masculina, que, como el resto del ciclocross disputado en Játiva, fue de un gran nivel por su participación, el ganador fue el español Felipe Orts, por delante del belga Yorben Lauryssen, al que sacó justo un minuto, y el tercero fue el cántabro Kevin Suárez (Nesta-MMR), que llegó a 1:04 del ganador. El primer asturiano fue Mario Junquera (Unicaja Gijón), que llegó en sexta posición, a 1:12 del ganador. Junquera es segundo de la Copa de España y llegó por delante del actual líder de la clasificación, Gonzalo Inguanzo, que fue octavo.