El Grupo gana terrero en la fase final de la Copa de España juvenil
El Grupo Covadonga avanzó en la fase final de la Copa de España juvenil masculina de hockey, que se celebra esta semana en Gijón. El conjunto local se impuso al Valencia por 4-2, –momento que recoge sobre estas líneas– mientras que el Barcelona venció al DXT Sur por 4-3. Hoy, el Grupo Covadonga se enfrentará al DXT Sur a las 15.00 horas, mientras que el Barcelona jugará ante el Valencia dos horas antes, a la 13.00, también en las pistas del Grupo Covadonga.
