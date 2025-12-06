Todo listo para la Semana de la Montaña del GM Texu

La 47ª Semana de la Montaña del GM Texu se celebra en el teatro municipal de L’Entregu (San Martín del Rey Aurelio) del 15 al 19 de diciembre, a las 20.00 horas, donde durante unos días el concejo ofrecerá interesantes charlas relacionadas con el mundo de la montaña. También habrá espacio para los "Cortos de Montaña", pequeños vídeos que se proyectan antes de las ponencias para mostrar viajes y escaladas en un formato corto y ameno.

Cartel de la 47 Selmana Montaña GM Texu. / LNE

Durante la semana se hablará de cómo la actividad glaciar ha moldeado la cordillera Cantábrica, del Pico Lenin, del trekking del Sagarmatha (Nepal), de experiencias personales de montañistas como Claudia Gutiérrez y de las montañas del Alto Atlas, con Pepe Cortés. La entrada será libre y gratuita.