El OCB busca un impulso en casa ante el Cantabria
El conjunto de Javi Rodríguez afronta un partido decisivo en el Palacio para recuperar sensaciones tras la derrota ante el Menorca
El Alimerka Oviedo Baloncesto afronta esta tarde (19 horas) un duelo clave en el Palacio de los Deportes ante el Grupo Alega Cantabria, un rival que actualmente está por en la zona baja de la tabla y que buscará acercarse al equipo ovetense – zona media – . El OCB llega a la cita como noveno clasificado, con tres victorias en su casillero, lejos todavía de las ocho que suma el líder, el Leyma Coruña.
El equipo de Javi Rodríguez busca resarcirse tras el tropiezo de la pasada jornada, al caer en casa frente al Menorca (67-75) y que obliga a una reacción inmediata. El calendario, al menos, ofrece un respiro relativo: tras semanas de máxima exigencia, el enfrentamiento ante Cantabria se presenta como una oportunidad para recuperar confianza ante un rival de un nivel similar y con aspiraciones parecidas. Después del choque de hoy, el Oviedo Baloncesto disfrutará de un parón hasta el 21 de diciembre, fecha en la que volverá a jugar, esta vez frente al Ourense.
