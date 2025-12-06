Sorpresón en Segunda Federación: El Lealtad asalta el Requexón

El derbi regional entre el Vetusta y el Lealtad ofrecía, por clasificación, un escenario favorable para los locales, pero el conjunto maliayo se acabó llevando los puntos con justicia. El colista cuajó una actuación muy seria, firmando un partido completo y superando a un Vetusta desconocido, que encadena su segunda derrota en casa. Tras unos primeros acercamientos en ambas áreas, fue Joaquín Delgado quien probó a Junquera con un disparo que obligó al meta visitante a lucirse. La réplica llegó en botas de Krehl, cuyo intento también encontró la respuesta de Miguel Narváez. El encuentro avanzaba con alternativas, pero sin gol, y además el Vetusta se vio obligado a realizar dos cambios por lesión antes de la media hora: Adri López y Tejón no pudieron continuar.

En el 37, un derribo de Dieguito sobre Riki Menéndez dentro del área fue sancionado con penalti. Alorda no falló y adelantó al Lealtad engañando a Narváez. La alegría visitante duró poco: cuatro minutos después, el propio Dieguito firmó el empate con un disparo raso ajustado.

El Vetusta comenzó mejor la segunda parte, y de nuevo Dieguito obligó a Junquera a intervenir con acierto. Sin embargo, el Lealtad fue creciendo con el paso de los minutos. Krehl volvió a avisar con un disparo potente que Narváez salvó con una gran mano. Y fue el propio Krehl quien, en una acción por banda, asistió al exazul Nico Pereira, que no perdonó y puso el 1-2 en el 63.

A partir de ahí, el Vetusta lo intentó más con corazón que con ideas, mientras que el Lealtad se defendió con orden y eficacia. La ocasión más clara para los locales fue un remate de Joaquín Delgado en los instantes finales que se estrelló en el travesaño.

No hubo tiempo para más: los maliayos se llevaron un triunfo que les permite creer y que deja tocado al filial oviedista, que comenzó el año sin tacha.