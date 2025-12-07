Canor Arboleya domina la prueba más antigua de ciclocross de Asturias

El ciclista de Villaviciosa Canor Arboleya, de la MMR Academy, está disputando sus primeras carreras en categoría sub-23 con extraordinario éxito. El asturiano debutó con victoria en Piloña el pasado 30 de noviembre y ayer volvió a dominar en la prueba más antigua de Asturias, el ciclocross de La Tenderina "Memorial Amadeo Izquierdo", disputado en el circuito ovetense del Mercadín, aventajando a David Ovín, segundo clasificado, en 53 segundos y al cántabro Diego Herrán, tercero, en 2 minutos y 46 segundos.

Juan Murujosa, en primer término, y Oliver Losas, ayer en el ciclocross de La Tenderina. | ROB ERTO MENÉNDEZ

En junior también destacaron los corredores de la MMR Academy, con victoria para Juan Murujosa, que viajó durante toda la prueba con su compañero Oliver Losas, llegando los dos a meta con una ventaja de 2 minutos y 51 segundos sobre el tercer clasificado, que fue Diego Rodríguez, del equipo Sidra Menéndez-Las Mestas.

En cadetes masculino, el vencedor fue Manuel García (Viella-Guttans), seguido de Marcos del Campo y Jaime Bobes, ambos del MMR Academy. En cadete femenino Estrella Fernández (Viella-Guttrans) obtuvo la victoria con solvencia ante Adriana Serrano y Elisa Gómez, ambas del Oviedo.es.

Las mejor clasificadas en mujeres élite y sub-23 fueron Cristina Morán (Cangas de Onís Ciclismo), Tenley Getschman (Oviedo.es) y Laura Palacio (Cares Deva).

En mujeres máster ganó Cintia Rodríguez (Mitto X-Sauce Team), segunda fue Eva Arguelles (Oviedo.es) y completó el podio Cristina Suarez (Oviedo.es). El cántabro Sergio Fernández (David de la Fuente C.C.) fue el vencedor en categoría máster 30. La segunda y tercera posición la ocuparon los asturianos Chistian Vigil (El Corneyu C.C.) y David González (Aerodynamics Academy Cycling).

En máster 40 primero fue José Domingo Cadavieco (Ciclistas del Norte C.D.), segundo Alejandro González (Astur Colloto BTT) y tercero Iván Crespo (Astur Colloto BTT).

En máster 50 primero fue Francisco Muñoz (Debra Piel de Mariposa), segundo Xabier Mendiaraz (Caravanas Erandio) y tercero José Javier Rodríguez (Cares Deva).

Por último, en categoría máster 60 primero fue Miguel Ángel Taboada (Ciudad De Oviedo-Asturpersa), segundo Juan Marcelino Huerdo (Casa Suncia) y tercero Segundo Rodriguez (BTT Peña la Deva).