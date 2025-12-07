Dani Vidal, tras la victoria épica del Avilés ante el Barakaldo: "Sabemos que no vamos a ganar sin sufrir"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, destacó el trabajo de su equipo para conseguir una importante victoria ante el Barakaldo. Además, tuvo palabras de elogio para Álvaro Fernández, que volvió a parar un penalti.

Análisis del partido

"Cuando vas a un campo donde nadie había conseguido ganar te puedes imaginar la dificultad del partido. Me tocó sufrirlo la temporada pasada, que perdí en el descuento por 2-1, y en el momento del penalti no me creía que se fuese a repetir la misma película. En la segunda parte, por mucho que hayamos defendido muchas situaciones del área, creo que el equipo hoy ha estado muy solvente. En el primer tiempo ellos entraron muy bien y para calmarles te toca transitar. Tuvimos situaciones claras de gol, incluso antes del 1-2 nos pudimos poner 0-3, que podría haber sido una losa importante para ellos. La segunda parte se nos puso cuesta arriba con la expulsión de Kevin Bautista. Cuando pasamos a defender con cinco con Guzmán Ortega, que por eso fue titular hoy, para poder defender con cinco jugadores; el equipo se puso el mono de trabajo y defendió bien el área. Hemos hecho méritos para llevarnos la victoria".

Las ocasiones del Avilés

"El Barakaldo es un equipo que te presiona muy alto y hay veces que dejan solos a sus dos centrales cerrando. Hemos jugado bien la acción del 0-1, buscando la profundidad y no jugando constantemente al pie, porque en esas situaciones si te roban es cuando te ahogan. Creo que es una situación de mucha ventaja la del 0-1. La del 0-2 es un muy buen centro de Viti, que me alegro por el partido que ha hecho porque llevaba tiempo sin jugar, aunque es un chico que entrena excepcional; que peina Santamaría y Rubio la empuja muy bien. La más clara quizás fue la del 0-3, pero no ha sido posible y después nos ha tocado sufrir. Sabemos que en esta categoría no vamos a ganar a nadie sin pasarlo mal".

La expulsión

"Es una acción muy rápida, donde mete el pie pero el rival se anticipa. Son situaciones que pasan. Él sabe que, con amarilla, tiene que intentar controlarse. Es el primer que está fastidiado. Cuando te quedas con uno menos se te limitan las opciones de contragolpear, tienes menos gente en la última línea para conseguir atacar por el lado contrario. Defensivamente no te cambia tanto, pero atacando sí".

El penalti

"Hay gente que tiene virtudes innatos y Álvaro la tiene. A eso hay que sumar el trabajo de Alex Garaot a nivel de analizar los lanzamientos del rival. La suerte ha estado de nuestro lado, la semana pasada estuvo en contra. Cuando pasan estas cosas es consecuencia del trabajo bien hecho".

La lesión de Osky

"Se le empezó a cargar el soleo, como si estuviera en el minuto 75-80, y por eso decidimos sacarlo. A veces, con los cambios de superficie por entrenar en artificial y competir en natural, puede generar estas situaciones. Esperemos que solo sea una sobrecarga en el soleo y que esté disponible para el próximo sábado".

Vuelta al play-off

"No tengo una fórmula mágica, somos muy exigentes en el día a día. El trabajo por parte de los jugadores está siendo sensacional. Nunca ponemos excusas, nos miramos nuestro propio ombligo, y esa es la manera de mejorar. Los chicos han tenido una adaptación a la categoría muy buena, por encima de las expectativas. Si analizar el trabajo diario del equipo ves que este rendimiento es consecuencia de ese trabajo.

La mentalidad

"Este resultado no cambia que vamos a ir a la siguiente jornada, contra el Tenerife en casa, a ganar. Eso no cambia, tenemos tres puntos más, que es la mitad de la permanencia, pero solo pensamos en seguir ganando".

El apoyo de la afición

"El ambiente fue excepcional, para mí es un orgullo que se desplace tanta gente desde Avilés. Nos están ayudando y, en los momentos malos, siempre sentimos su aliento".