EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Barakaldo-Avilés de Primera Federación (0-1)

Tras tres encuentros sin conocer la victoria, el Avilés busca dar la vuelta a la tortilla en casa del Barakaldo, uno de los mejores locales de Primera Federación. Los blanquiazules quieren ser el primer equipo que sume de tres en Lasesarre y, para ello, han sorprendido en la alineación titular, dándole la alternativa a Guzmán Ortega. Por su lado, el cuadro vasco no podrá contar hoy con su gran estrella, Víctor San Bartolomé, que se lesionó en el último compromiso liguero de los vizcaínos. De hacerse con la victoria los asturianos podrían regresar a puestos de play-off.

Alineación Barakaldo: Ispizua; Deje, Arana, Dufur, Oier López; Huidobro, Naveira; Iñigo Muñoz, Sabin Merino, José de León; Galarza

Alineación Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Gete, Kevin Bautista; Guzmán Ortega, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio

Minuto 2. Gol del Avilés, anota Cayarga