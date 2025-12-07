Dura derrota del Círculo (64-108)

El Círculo Gijón Baloncesto sufrió ayer una dura derrota ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (64-108), que fue muy superior al equipo de Nacho Galán en el Palacio de los Deportes de Gijón. El conjunto extremeño, un histórico del baloncesto español, que hasta hace un par de años militaba en la LEB Oro (ahora Primera FEB), siendo además una ciudad con pasado en la ACB, aspira a pelear por el ascenso y se notó ante un Círculo que acaba de ascender a Segunda FEB y que lucha por consolidar el proyecto.

El partido se le puso muy cuesta arriba al Círculo tras los dos primeros cuartos, yéndose el partido a vestuarios con un 34-55 difícil de remontar. La reacción no llegó tras el paso por los vestuarios y el Cáceres fue aumentando su renta cuarto a cuarto hasta pasar de los cien puntos y de los cuarenta de renta.

El más destacado del Círculo fue Pierre, con 10 puntos y 4 asistencias, sumando 13 créditos de valoración. En cuanto a la anotación, Reilly fue, con 11, el que más sumó para los de Gijón. En el lado del Cáceres destacó la sensacional actuación de Carl Leveque, que sumó 31 créditos de valoración, con 19 puntos y 12 rebotes.