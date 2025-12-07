Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ENE Oposiciones logra su primer punto de la temporada

El club de Mieres empató en casa 1-1 en casa ante el Lleidanet Alpicat. El conjunto mierense suma así su primera recompensa en la categoría, aunque permanece en la última posición. Aun así, el empate supone un rayo de luz para el equipo, que debuta esta campaña en la competición.

