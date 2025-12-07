Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grupo Covadonga y el CID Jovellanos caen en casa

La Superliga Femenina dejó un duro 1-3 para El Grupo Covadonga frente al UCAM Torrejón, mientras que en Superliga 2 masculina, el CID Jovellanos perdió por 3-0 ante el Textil Santanderina.

TEMAS

Tracking Pixel Contents