Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras ganar al Alega Cantabria: "Este es un claro ejemplo de lo que queremos ser"

Viendo al Alimerka Oviedo defender ayer ante el Alega Cantabria es evidente que su entrenador, Javi Rodríguez, acabaría el partido "orgulloso" de su equipo: "Esta victoria era muy importante para nosotros, ante Menorca las sensaciones fueron agridulces, estoy muy contento con el esfuerzo del equipo, que ha sido increíble durante los 40 minutos, contento también por la afición; ver el ambientazo que había hoy (por ayer) en unas fechas tan complicadas como son los puentes, que la gente muchas veces se va, y pesar de todo el pabellón estaba prácticamente lleno y disfrutando de nuestro baloncesto".

Al técnico gallego le gustó casi todo: "Estoy feliz por la victoria, por cómo ha sido, por los 40 minutos que hemos jugado, defensivamente hemos estado a un nivel muy alto de esfuerzo, de energía". Tanto que es una buena muestra de lo que quiere en adelante: "Este es un claro ejemplo de lo que somos y de lo que queremos ser"

Tan solo el lunar de ese tercer cuarto en el que Alega Cantabria logró reducir la renta hasta ponerse a nueve puntos al inicio del último cuarto: "En el momento que no hemos cumplido el plan de partidos nos han metido canastones y la ventaja de 22 se ha ido a 9".

A partir de ahí, el equipo ha sabido reaccionar: "Hemos sabido sufrir, recuperarnos, volver a la senda del plan de partido". Para Javi esta victoria tiene "mucho mérito porque hemos hecho que Cantabria no pareciese tan bueno como es".

El debut de Pablo Longarela es otro motivo de alegría para el técnico gallego: "A Pablo no lo quería sacar, no por nada, estaba deseando que jugase, pero después de trece meses, yo he tenido esa lesión y por eso le he preguntado si se veía con confianza, me ha dicho que sí, y es una alegría enorme".