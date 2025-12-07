Así fue la jornada en la Tercera Federación de Asturias: el líder, más sólido que nunca, y un equipo que vuelve a puestos de promoción de ascenso

La jornada de Tercera Federación en Asturias deja más lider a un Llanera que ganó en uno de los campos más complicados de la categoría. Sin embargo, el Covadonga no le pierde el pulso. Entra en promoción un equipo que no estaba esta jornada, L'Entregu, y empiezan a reaccionar algunos de los de abajo.

El Covadonga se impone al Colunga gracias a Aitor Elena

COLUNGA, 0-COVADONGA 1 Colunga: Javi Delgado (2); Jiménez (2), Hugo Díaz (2), Abel (2), Jandro (2); Nico (1), Blanco (3), Miguel (3), David (2); Guille (2), Pedro (2). Cambios: Abraham (1) por Nico, min. 58. Antonio (1) por Blanco, min. 88. Covadonga: Carlos A. (2); Sergio Madrigal (3), Adrián Trabanco (2), Emilio Morilla (2), Álex Arias (2); Pablo Tineo (2), Guille Cueto (2), Iván Fernández (2); Aitor Elena (2), David Ruiz (2), Bauti (2). Cambios: Vicente Álvarez por Iván Fernández, min. 58. Pablo Secades (1) por Emilio Morilla, min. 71. Pelayo Marqueta (1) por Álex Arias, min. 77. Miguel González (1) por Bautista, min. 77. El gol: 0-1, min. 61: Aitor Elena. Árbitro: Agoultim Boumater (Oviedo). Amonestó a David por el Colunga, y a Iván Fernández y Pablo Tineo por el Covadonga. Santianes: Buena entrada.

Manolo, Colunga

El Covadonga se llevó un triunfo muy trabajado en Santianes ante un Colunga muy sólido atrás y que apenas concedió espacios. El conjunto local comenzó generando la primera llegada peligrosa en el minuto 7, con un disparo de David Moreno desde fuera del área que obligó al portero visitante a despejar a córner. El Covadonga respondió con dos aproximaciones, ambas invalidadas por fuera de juego, y el duelo entró en una fase de equilibrio: el Colunga, muy ordenado, y los visitantes monopolizando el balón.

Al descanso, 0-0 y sensación de igualdad. Nada más arrancar la segunda mitad, Guille tuvo una ocasión clara dentro del área, de nuevo resuelta por el guardameta. El choque siguió sin grandes espacios ni ritmo alto, muy táctico, hasta que en el minuto 61 llegó la jugada decisiva: córner ejecutado desde la izquierda y Aitor Elena conectó un gran remate de cabeza para firmar el 0-1. El Colunga intentó estirarse en el tramo final, pero el Covadonga gestionó bien la ventaja y amarró un triunfo importante fuera de casa.

L'Entregu gana en casa con un gol de Kike Meaurio

L' ENTREGU, 1-AVILÉS STADIUM, 0 L’Entregu: Gonzalo Ardura (2); Carlos Figar (2), Cristian Ferreiro (3), Mateo Casas (2), Kike Meaurio (3), Javi Meana (2), Berto Arias (2), Borja Vicente (2), Ali (2), Pereira (2), Pablo (2). Cambios: Leyder (1) por Kike Meaurio, min. 73. Mario Canal (1) por Pereira, min. 78. Brañanova (1) por Ali, min. 85. Somiedo (1) por Berto Arias, min. 85. Javi Gutiérrez (1) por Borja Vicente, min. 85. Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Suárez (2), Néstor Bustelo (2), Marcos Noya (1), Óscar Arruñada (2), Bryan (3), Borja López (2), Pelayo Cuesta (3), Mario López (2), Ito (1), David Heres (1). Cambios: Illán Guardado (1) por Ito, min. 62. Pablo Bango (1) por Néstor Bustelo, min. 75. Kian (1) por Marcos Noya, min. 75. Edu Guerra (1) por David Heres, min. 75. Manu Rojo (1) por Pelayo Cuesta, min. 85. El gol: 1-0, min. 73: Kike Meaurio Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Amonestó a los locales Pereira, Pablo, Mario Canal, y a Óscar Arruñada por parte visitante. Nuevo Nalón: Buena entrada.

Juan Merino, El Entrego

L’ Entregu logró sumar los tres puntos en su visita al Nuevo Nalón tras imponerse por 1-0 al Avilés Stadium, en un duelo marcado por la intensidad y la igualdad sobre el terreno de juego. Los locales salieron muy enchufados ante un equipo avilesino bien colocado que apenas concedió espacios. Borja Vicente probó a Chechu Grana en dos disparos, mientras que Ali y Berto Arias también tuvieron opciones, con un remate del último que pasó cerca del palo tras un preciso pase de Kike Meaurio. La jugada decisiva llegó en el minuto 73, cuando Carlos Figar lanzó un balón largo hacia Borja Vicente, que centró de zurda para que Kike Meaurio rematase al fondo de la red. Ya en el minuto 90, Borja López tuvo la oportunidad de empatar para el Avilés Stadium, pero el marcador no se movió. Con esta victoria, L’ Entregu se sitúa en la parte media-alta de la clasificación, con aspiraciones de consolidar mejores objetivos en lo que resta de temporada.

Arturín da la victoria al Llanes ante el Titánico

LLANES, 1-TITÁNICO, 0 Llanes: Álex (1); Pablo Álvarez (2), Wade (2), Iván Múgica (2), Bamba (2), Richi (2), Álvaro Viña (2), Gonzalo Canal (2), Mundaka (3), Ivanchu (2) y Pedro Bayón (3). Cambios: Borja Llaca (1) por Bamba, min. 62. Arturín (2) por Mundaka, min. 73. Saúl (1) por Wade, min. 73. Varela (s.c.) por Gonzalo Canal, min. 90. Landry (s.c.) por Ivanchu, min. 90. Titánico: Damián (3); Alejandro (2), Pablo Flores (2), Adrián (1), Vilches (2), Laine (1), Damián Pérez (2), Samu Armayor (1), Mati (2), Pablo Fernández (1) y Álvaro Díaz (1). Cambios: Jairo (1) por Vilches, min. 83. Rodrigo (s.c.) por Mati, min. 85. El gol: 1-0, min. 76: Arturín. Árbitro: Iglesias Alcantarilla (Gijón). Amonestó a Bamba, Canal, Mundaka y Landry, y a Vilches y Laine. San José: 247 espectadores.

Manuel Agustín, Llanes

El Llanes dominó y debió haber cerrado antes el partido. La primera parte fue algo más igualada, pese a que el control fue local. Avisó Álvaro Viña tras un centro de Ivanchu y tuvo la más clara el Titánico en un remate de Pablo Flores. En la segunda parte, el Llanes salió aún más volcado al ataque y pronto dispuso de la ocasión de Iván Múgica.

El Llanes tuvo cuatro ocasiones, con centros laterales de Pedro Bayón que no encontraron rematador, otra de Ivanchu en un disparo a bocajarro que detuvo Damián y otra igual de Pedro Bayón. En el 76, el Llanes por fin encontró el premio en una falta botada por Pablo Álvarez, que rechaza la defensa, lo engancha Arturín en la frontal del área y ajusta al palo derecho de Damián.

El Tuilla se impone en la locura de El Candín

TUILLA, 3-NAVARRO, 2 Tuilla: Guillermo (2), Vallaure (2), Milud (2), Sergio González (2), Sergio (1), Naya (1), Galo (2), Monasterio (2), Said (3), Kang (2) y Mariscal (2). Cambios: Diego (3) por Naya, min. 30. Lole (1) por Sergio, min. 80. Mini (s.c.) por Monasterio, min. 89. Cris Rubio (s.c.) por Kang, min. 89. Navarro: Mateo (1), Pablo (2), Jandro (2), Luisao (2), Albertín (2), Adrián (1), Jacobo (1), Raúl (3), Álvaro (1), Josín (2) y Manu Ameijide (1). Cambios: Fredo del Río (1) por Jacobo, min. 49. Jorge Castro (2) por Jandro, min. 69. Quiro (1) por Manu Omeijide, min. 69. Ofón (1) por Albertín, min. 75. Nuño (1) por Pablo González, min. 75. Goles: 1-0, min. 60: Diego. 2-0, min. 82: Monasterio. 2-1, min. 91: Nuño. 2-2, min. 94: Jorge Castro. 3-2, min. 97: Diego. Árbitro: Fernández Ladrera (Oviedo). Amonestó a los locales Milud y a Mariscal. El Candín: unos 200 espectadores

C. SAN MIGUEL, Tuilla

El Tuilla se impuso en la última jugada del descuento al Navarro tras unos últimos minutos de infarto en El Candín, con hasta cuatro tantos en los últimos 10 minutos.

Los locales fueron superiores durante el primer tiempo y no fueron capaces de transformar en gol sus buenas aproximaciones. Tras el paso por los vestuarios dio un paso adelante el Navarro, que dominó en campo rival, pero que sufrió con las transiciones del Tuilla, que llegó a ponerse 2-0 arriba. Los visitantes tiraron de orgullo para empatar en el descuento, pero en la última acción Diego envió el balón al fondo de la red para que los tres puntos se quedasen en El Candín.

Victoria de oro del Llanera

El conjunto de Chuchi Collado da un golpe encima de la mesa en Mareo y continúa en primera posición tras imponerse a un Sporting Atlético en caída libre

SPORTING ATLÉTICO, 1-LLANERA, 2 Sporting Atlético: Mario Ordóñez (2), Iker Martínez (2), Mbemba (1), Adri Sancho (2), Carlos Hernández (2), Aarón Quintana (1), Enol Prendes (2), Oyón (2), Loki (2), Ferreres (2) y Marcos Fernández (1). Cambios: Matabuena (2) por Aarón, min. 46. Bruno Rubio (2) por Iker Martínez, min. 60. Yosmel (1) por Marcos Fernández, min. 60. Mancha (1) por Loki, min. 69. Samu Montes (2) por Ferreres, min. 83. UD Llanera: Javi Benítez (2), Mikel Busto (2), Otia (2), Mathieu (2), Traoré (2), Guille Vaamonde (3), Viti González (2), Corgo (2), Solís (2), Collado (3) y Romaric (3). Cambios: Izan (2) por Solís, min. 52. Estébanez (2) por Corgo, min. 60. Mendy (2) por Collado, min. 77. Goles: 0-1, min. 13: Guille Vaamonde. 0-2, min. 42: Romaric. 1-2, min. 47: Loki. Árbitro: Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó a Matabuena y Enol Prendes, y a Collado y Guille Vaamonde. Mareo: 500 espectadores.

D. Blanco, Gijón

Hay partidos marcados en rojo en el calendario, con más que tres puntos en juego, y eso mismo pensó el Llanera a la hora de ser capaz de imponerse en la siempre complicada Escuela de Fútbol de Mareo gracias a un gran primer tiempo, donde labró una importante ventaja que los locales no pudieron recuperar en el segundo acto, yéndose los tres puntos para los visitantes.

El Sporting Atlético regresaba a casa teniendo que batirse en duelo con ni más ni menos que la UD Llanera. El Llanera salió peleón, buscando quitarle la posesión al filial rojiblanco, acostumbrado a llevar el peso de sus partidos en casa. A los doce minutos de partido, Dani Collado estaría cerca de adelantar a los visitantes, pero su potente remate era repelido por Mario Ordóñez. Tan solo un minuto después, un gran saque de esquina puesto por Dani Corgo era rematado por Guille Vaamonde, totalmente solo, al fondo de la red para subir el 0-1 al marcador.

Desde las bandas buscaban los rojiblancos crear peligro, siendo Chris Ferreres el encargado de tener la ocasión más clara del choque a los veinte minutos de partido con un disparo manso a las manos de Javi Benítez con todo a favor para poner el empate en el marcador. El paso de los minutos favorecía a los visitantes, que pondrían tierra de por medio al borde del descanso con un buen balón de Viti a la espalda de la defensa rojiblanca, el cual era recogido por Romaric, que batía a Mario Ordóñez para subir el 0-2 a favor del Llanera, en una jugada muy protestada por los sportinguistas, que reclamaban que el ariete estaba en posición de fuera de juego. El colegiado indicaba el camino de los vestuarios con una gran ventaja para el Llanera.

Samu Baños movía ficha tras el paso por vestuarios, dando entrada al terreno de juego a Diego Matabuena en sustitución de Aarón Quintana. La permuta daría sus frutos rápidamente gracias a una buena asistencia de Carlos Hernández al corazón del área donde Loki llegaba totalmente solo para fusilar a Javi Benítez colocando el 1-2 en el marcador, habiéndose disputado tan solo un minuto del segundo acto.

Tendría en sus pies Romaric la sentencia a tres minutos del final aprovechando un mal despeje de Carlos Hernández, pero el disparo del delantero visitante se iba fuera por muy poco. Tras un descuento en el que el Sporting Atlético fue incapaz de crear peligro sobre la meta de Javi Benítez, el colegiado señalaba el final del partido con un nuevo traspiés del filial rojiblanco, que se queda a ni más ni menos que a catorce puntos del Llanera, que recupera el liderato de la categoría. El Sporting Atlético acaba la jornada fuera de los puestos de promoción de ascenso con un desolador balance de cuatro victorias, siete empates y dos derrotas.

El Siero domina y gana en casa al Gijón Industrial

SIERO, 2-GIJÓN INDUSTRIAL, 0 Siero: Aitor (2); Donate (2), Martín (2), Nacho (2), Gamarra (2);_Nico (1), Dani (2), Santullano (1), Figaredo (1);_Vigil (1) y Noé (1). Cambios:_Juan (2) por Nacho y Medori (1) por Figaredo, min. 70. Riki Navarro (1) por Martín, min. 79. Sergio (s.c.) por Noé y Fano (s.c.) por Gamarra, min. 88. Gijón Industrial: Raúl (1); Nacho (1), David (1), Rueda (1), Illán (1);_Villoria (1), Mauro (1), Álvaro del Río (1), Héctor (1); Álvaro (1) y Cheri (1). Cambios: Prieto (1) por Rueda, Manduci (1) por Héctor y Cuesta de la Mata (1) por Villoria, min. 74. Antonio (s.c.) por Mauro, min. 86. Goles:_1-0, min. 49: Gamarra. 2-0, min. 83_Riki, de penalti. Árbitro: González Bello (Nalón). Amonestó a los locales Nacho y Noé, y a los visitantes Illán, Del Río, Rueda, Nacho y David. El Bayu.

Jaime Río, Pola de Siero

Partido muy serio del Siero, que no dejó crear ocasiones a su rival en todo el partido. De hecho, el Gijón Industrial solo lanzó en dos ocasiones a puerta, pero Aitor hizo bien su trabajo.

Los locales jugaron un partido serio durante la primera parte, controlando el balón y no dejando que el Industrial se aproximase, pero no fue hasta el inicio del segundo tiempo cuando el Siero, gracias a Gamarra, se adelantó en el marcador. Los locales siguieron dominando el encuentro y, a seis minutos del final, el Industrial provocó un penalti que Riki mandó a la red, poniendo la sentencia en el marcador de un partido en el que el cuadro gijonés no pudo hacer nada.

El Ceares vence al Lenense y se aleja del descenso

CEARES, 2-LENENSE, 0 Ceares: Rodri (1); Héctor (2), Pelayo Muñiz (2), Mateo Mistral (2), Layman (2), Ferreiro (1), Pedro (1), Feito (1), Erasmo (2), Carcedo (1) y Hugo (1). Cambios: Sandoval (1) por Feito, min. 68. Steven (1) por Erasmo, min. 68. Mateo González (1) por Mateo Mistral, min. 78. Diego (1) por Ferreiro, min. 78; Madeira (s.c.) por Layman, min. 86. Lenense: Bussmann (2), Simón (1), Filip (1), Álex Blanco (1), Álex Abril (1), Lucas (2), Vicente (1), Momo (1), Mario (1), Pablo (1) y Kurka (1). Cambios: Pablo Sánchez (1) por Álex Blanco, min. 51. Iago (1) por Filip, min. 57. Dani Suárez (1) por Simón, min. 57. Bryan (1) por Mario, min. 76. Pelayo (1) por Momo, min. 76. Goles: 1-0, min. 21: Pelayo Muñiz. 2-0, min. 33: Erasmo. Árbitro: Valde Díaz-Diego (Oviedo). Amonestó al local Mateo Mistral y a los visitantes Lucas e Iago. La Cruz: unos 420 espectadores.

Mon Cano, Gijón

El Ceares consiguió una importante victoria ante un rival directo como el Lenense que le permite coger aire respecto a la zona de descenso.

Los primeros quince minutos transcurrieron sin dominador claro, con muchas imprecisiones debido al mal estado del terreno de juego. Con el paso del primer tiempo, el partido se inclinó hacia la portería de Bussmann y el Ceares consiguió ponerse por delante. Erasmo avanzó por la banda y colgó el balón al segundo palo, donde apareció Pelayo Muñiz para enviar el balón al fondo de la red.

Y, sin mucho tiempo para digerirlo, llegó el segundo en el minuto 33. Erasmo condujo desde el vértice del área, sorteó a dos rivales y lanzó un disparo que entró por la escuadra de Bussmann.

El Ceares también salió mejor en la segunda mitad y dispuso de buenas oportunidades para ampliar su ventaja. Sin nada que perder, el Lenense adelantó líneas y pasó a jugar con más atacantes, lo que le permitió ganar presencia en campo rival e inquietar a los locales, aunque sin acierto de cara a puerta. Los tres puntos se quedaron en La Cruz y el Ceares ya tiene una renta de seis puntos respecto a los puestos de descenso.

El San Martín frustra al Mosconia en el descuento

MOSCONIA, 1-SAN MARTÍN, 1 Mosconia: Guillermo (2) , Berlanga (3) , Pablo Espina (2), Jandrín (2) , Nico Arce (2) , Carlos Cid (3) , Isma Fagir (2) , Uche ( , Borja Alonso (2) , Dani Palacio (2) y Raulbebe (2). Cambios: Gonzalo (1) , por Uche, min. 61. Sergio Ríos (1) por Dani Palacio, min. 61. Quirós (1) por Isma Fagir, min. 78. Javi Perera (1) , por Borja Alonso, min. 78. Javi Campomanes (s.c) por Raulbebe. San Martín: Enol Ordóñez (2), David (2) , Camblor (1) , Marco (2) , Baragaño (2) , David (2) , Felipe (2), Yago (2), Aitor (2) , Pelayo (2) y Mateo Biforcos (2) . Cambios: Varela (1) por Yago, min. 63. Revuelta (1) por Mateo Biforcos, min. 63. Jorge Fernández (1) por Baragaño, min. 73. Andrés (1) por Marco, min. 83. Alberto (1) por Pelayo, min. 83. Goles: 1-0, min. 75: Carlos Cid. 1-1, min. 91: Aitor. Árbitro: Fernando Prado (Oviedo). Amonestó al local Uche. Marqués de la Vega de Anzo.

M.G., Grado

El San Martín se llevó un punto del Marqués de la Vega de Anzo en el tiempo de descuento, tras un encuentro monótono.

El Mosconia comenzó dominando, con mucha posesión, mientras que los visitantes esperaban para salir al contraataque. Hubo que esperar a la segunda parte para los goles. Sergio Ríos realizó una gran acción por banda derecha, llegó a línea de fondo y su centro lo empujó al segundo palo Carlos Cid. Y cuando los locales estaban muy cerca de conseguir el triunfo, en una acción accidentada llegó el empate. Gonzalo despejó, el balón pegó en Berlanga y Rubio pudo hacer el gol desde el suelo para rescatar un punto que mantiene al San Martín en play-off.

Un triplete de Jairo Cárcaba saca al Caudal de la crisis

El equipo de Mieres, que llevaba cinco jornadas sin ganar, empezó perdiendo ante el Praviano pero acabó remontando y siendo muy superior a su rival

CAUDAL, 3-PRAVIANO, 1 Caudal: Pablo Díez (2);_Santi Cabrera (3), Agus Porto (2), Mario Sánchez (2), Borja Rodríguez (2), Michael (3), Kike Fanjul (2), Nacho Velardi (2),_Diego Boza (2), Claudio Medina (2) y Jairo Cárcaba (3). Cambios:_Montequín (2) por Nacho Velardi, min. 61. Iván_Elena (2) por Claudio Medina, min. 65. Alburquerque (s.c.) por Santi Cabrera, min. 88. Praviano: David Vázquez (2);_Mateo Gavadián (2), Álvaro Gabancho (2), Dani Lara (1), Oriol Ruiz (1), Luis Nuño (2), Juan_Menéndez (3), Fer Villar (2), Jorge Argüelles (2), Tomás (2) y David Pastur (2). Cambios:_Bertín (2)_por Jorge Argüelles, min. 59. Adrián del Oso (2)_por David Pastur, min. 59. Diego Iza (2) por Oriol Ruiz, min. 65. Fran Álvarez (2)_por Tomás, min. 65. Musa (s.c.) por Mateo Gavadián, min. 85. Goles: 0-1, min. 14:_David Pastur. 1-1, min. 24:_Jairo Cárcaba, de penalti. 2-1, min. 48:_Jairo Cárcaba. 3-1, min. 92:_Jairo Cárcaba. Árbitro:_Javier Méndez-Navia (Avilés). Amonestó al visitante Bertín. Hermanos Antuña:_Unos 200 espectadores.

D. R., Mieres

El Caudal se reencuentra con la victoria en casa después de cinco jornadas sin ganar y lo hace ante su afición, impulsado por un hat-trick de Jairo Cárcaba.

El equipo de Mieres volvió a la competición en el Hermanos Antuña después del paréntesis que tuvo la Tercera para tratar de cambiar su dinámica de resultados, por lo que salió al encuentro con una actitud diferente y buscando ir a por el partido desde el inicio. Sin embargo, no tuvo un buen comienzo y vio como a los 14 minutos el Praviano se ponía por delante con un gol de David Pastur.

Diez minutos tardó el Caudal en empatar y lo hizo por medio de Jairo Cárcaba, que anotó el primer en su cuenta particular al transformar un penalti.

Al comienzo de la segunda parte, de nuevo el gran protagonista del partido, Jairo Cárcaba, de cabeza hizo el segundo para su equipo, completando la remontada. Siguió teniendo ocasiones el Caudal, pero no acertó a sentenciar. Las tuvieron Nacho Velardi, Diego Boza y Claudio Medina, incluso el propio Jairo Cárcaba pudo marcar otro gol. El Praviano se dedicó a tratar de defenderse de un Caudal que estaba siendo muy superior.

El equipo de Mieres no fue capaz de sentenciar hasta el añadido, cuando de nuevo Jairo Cárcaba tras recoger un rechace del meta David Vázquez le batió por bajo con la pierna derecha. n