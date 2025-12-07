El Langreo, en el pozo: dura derrota ante la Sarriana (0-2)

Langreo: Adrián Torre (2); Nacho López (1), David Amez (1), Dani Ojeda (1), Álex Menéndez (2), Sergio Orviz (1), Lucas Suárez (1), Basilio (2), Miguel Ángel Guerrero (1), René Reyes (1) y Pablo Pérez (2). Cambios: Gil Zapico (2) por Nacho López, min. 46. Liam López (1) por Lucas Suárez, min. 63. Omar Álvarez (1) por René Reyes, min. 63. Pablo Maya (1) por Basilio, min. 70. Samu Pérez (s.c.) por Dani Ojeda, min. 77. Sarriana: Fernando Embadje (2); Piay (1), Maxi Levrand (2), Iago Parga (2), Tomás (1), Maycon (2), Jiv (1), Alberto Freire (1), Edu González (2), Álex Millán (2) y Santi (2). Cambios: David Vilán (1) por Santi, min. 46. William (1) por Alberto Freire, min. 63. Iago Díaz (1) por Edu González, min. 72. Iker (s.c.) por Álex Millán, min. 92. Goles: 0-1, min. 26: Levrand. 0-2, min. 45: Álex Millán. Árbitro: Oihan Aberrieta (comité vasco). Expulsó al local Sergio Orviz en el minuto 90. Amonestó por parte local a Adrián Torre, David Amez, Pablo Pérez, Pablo Maya y al entrenador Pablo Acebal, y por parte visitante a Tomás, Maycon y Edu González. Nuevo Ganzábal: Unos 600 espectadores.

El Langreo se vio sorprendido por la Sarriana, que se llevó el triunfo ante un equipo local al que cada día se le va viendo más lejos de salir de los puestos de descenso. Visitaba Ganzábal por primera vez este equipo gallego que aspira a pelear por la permanencia y que está ahora en una zona tranquila en la mitad de la tabla. Avisó el conjunto gallego en los primeros minutos con un mano a mano de Edu González, pero Adrián Torre solventó el peligro para los locales.

Se fueron quitando la presión poco a poco los jugadores del Langreo y empezaron a dominar el juego ante una Sarriana bien plantada y sin fisuras. Basilio por dos veces y Pablo Pérez pusieron a prueba al meta Fernando, pero sin demasiado peligro.

En una salida a la contra de la Sarriana, Santi disparó pero le intercepta la trayectoria David Amez, que desvía a córner. El saque de esquina lo bota Tomás y Maxi Levrand, central y capitán del conjunto gallego, de cabeza y marcando los tiempos mata a Adrián Torre por la escuadra. Siguió el Langreo buscando llegadas por banda para empatar, pero la efectividad de sus extremos no obtuvo resultado. Cuando se cumplía el último minuto del añadido de la primera parte, Álex Millán saca un disparo cruzado ante el que nada puede hacer Adrián Torre, dejando muy tocado al equipo de Langreo.

En la segunda parte, el Langreo buscó tener el balón y salir a la contra ante una Sarriana que se metió atrás para defender el resultado. Pese a los cambios de Pablo Acebal, el gol se le resistió al equipo de Ganzábal. La Sarriana trató de que pasaran los minutos, interrumpiendo todo lo que pudieron el juego para conservar un resultado que le era favorable. Al final del partido, el público despidió a su equipo por primera vez esta temporada con pitos.