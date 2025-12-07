Lasesarre, el fortín donde el Avilés quiere dejar su mala racha: el análisis del Barakaldo

Un hueso muy duro de roer. Así es el Barakaldo, rival al que se enfrenta hoy el Avilés a partir de las 18.15 horas. Prueba de ello es la racha que tiene en Lasesarre el conjunto vasco, donde aún no conoce la derrota. El equipo de Imanol de la Sota es uno de los cuadros más trabajados de Primera Federación y, aunque no tiene grandes individualidades, su potencia física hace que sea muy complicado superarle. Por suerte para los blanquiazules, Víctor San Bartolomé, la estrella de los vizcaínos, se lesionó en el encuentro ante el Madrid Castilla y no estará disponible. Aun así, hay que recordar que cuando Dani Vidal se estrenó en el banquillo del Avilés, en el último partido de pretemporada en Lasesarre, el equipo asturiano cayó por culpa de sus errores defensivos.

Su fortaleza aérea

Si algo destaca al echar un vistazo a la plantilla del Barakaldo es la planta de sus jugadores. Sus dos centrales, Dufur y Arana, superan los 1,85 metros. El cuadro vasco pone muchos centímetros sobre el césped y es algo que, además, aprovechan a la hora de desplegar su juego, tanto a la hora de atacar con balones aéreos como para hacerse fuertes en área propia. Esto, además, ataca de manera frontal contra una de las debilidades que tiene este Avilés, la defensa de los centros laterales. Babin y Borja Granero, atrás, y Raúl Rubio, arriba, tendrán que estar especialmente atentos para poder hacer daño a las torres gualdinegras.

Un bloque compacto

Otro de los puntos que destaca del Barakaldo es lo junto que defiende. Sus pivotes prácticamente se pegan a los centrales, creando dos líneas en la que es muy complicado encontrar huecos. Además, sus dos puntas son muy sacrificados a la hora de presionar. No por nada el cuadro vasco tan solo ha encajado quince tantos en lo que va de campeonato. Una de las marcas de la casa de este equipo son los resultados cortos y eso se fundamenta, sobre todo, por su trabajo defensivo.

Poca pólvora arriba

Más allá de San Bartolomé, que ha generado siete tantos esta temporada, el Barakaldo apenas tiene jugadores que estén sumando cifras esta campaña. Sin ir más lejos, Galarza, delantero titular, todavía no se ha estrenado en esta temporada. Uno de los nombres que apunta a ser la gran amenaza de la defensa del Avilés será Sabin Merino, exjugador del Athletic, que tan solo suma dos tantos este curso, el último ante el Madrid Castilla la pasada jornada.

Matagigantes

Gracias a su estilo de juego, el Barakaldo ha conseguido que varios de los mejores equipos de Primera Federación claudiquen en su estadio. Primero fue el filial del Athletic para después tumbar al Tenerife y, en su último encuentro como local, al Racing de Ferrol. Ahora el Avilés querrá romper esa racha contra los ‘grandes’ que tiene el cuadro vasco.