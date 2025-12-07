El Lobas cae ante el Bolaños y cede el liderato
El Confía Base no pudo con el Soria y ganaron Atlética, Grupo y Balonmano Gijón
En Plata masculina, el Confía Base Oviedo no consiguió puntuar en su visita al Soria, donde cayó por 24-21 en un partido muy igualado hasta los últimos minutos.
En la categoría Oro Femenina, el Lobas Global Atac también regresó de vacío tras perder 26-23 fuera de casa ante el Bolaños, en un duelo en el que la diferencia se abrió en el tramo final. Con esta derrota, el Lobas Global Atac Oviedo cede el liderato de División de Honor Oro, si bien está empatado a puntos con el nuevo líder, el Soliss Pozuelo de Calatrava, y también con el Ikasa Boadilla, tercer clasificado.
En Plata femenina, el Balonmano Gijón firmó una victoria importante lejos de Asturias al imponerse por 25-28 al Fuentes Carrionas.
En Primera Nacional, jornada cargada de partidos para los equipos asturianos. El Horizonte Atlética logró un triunfo de mérito en León ante el Ademar por 32-34, mientras que el Balonmano Vetusta arrancó un punto tras empatar 28-28 en su visita al Camargo. Por su parte, el Royal Premium cayó por la mínima ante el Fuentes Carrionas (37-36). La nota más positiva la puso el Grupo Covadonga, que superó con autoridad al Maravillas en casa por 39-29.
