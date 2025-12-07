¡Recital de Alonso Meana en la Segunda FEB del baloncesto español!: el asturiano se sale con el Llíria y suma 44 créditos de valoración

La jornada de Segunda FEB tuvo protagonismo asturiano. El base Alonso Meana, jugador gijonés canterano del Alimerka Oviedo, con el que jugó en la LEB Oro, se convirtió en el MVP de la novena jornada después de sumar 44 créditos de valoración en la derrota en la prórroga de su equipo, el Bàsquet Llíria, en la pista de la Spanish Basketball Academy (95-92), en el Movistar Academy Magariños.

Meana estuvo en pista 31 minutos en los que anotó 40 puntos (con 3 de 8 en tiros de dos, 7 de 11 en lanzamientos de tres y pleno de tiros libres, 13 de 13) a los que sumó 5 rebotes, 6 asistencias y 8 faltas recibidas.

En el mismo partido, pero en el bando rival, el alero serbio Djordje Simeunovic también llegó a los 40 créditos de valoración tras meter 34 puntos, coger 9 rebotes, dar 3 asistencias y forzar diez faltas personales. El Llíria de Meana es sexto en el grupo Este.