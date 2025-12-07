Un serio Marino saca un valioso punto del campo del Fabril (0-0)

El Marino de Luanco sacó un valioso punto del Arsenio Iglesias tras empatar sin goles ante el Deportivo Fabril, equipo de la zona alta de la tabla. Fue un partido bastante igualado y en el que los dos equipos tuvieron algunas ocasiones para desnivelar la contienda. Los compases iniciales del partido estuvieron bastante parejos y fue el conjunto gallego el primero que lo intentó tras una galopada por la banda izquierda de Íker Vidal. Sin embargo, los locales no consiguieron crear muchos problemas a la ordenada defensa del Marino. El equipo de Luanco se fue animando y tuvo sus primeros acercamientos al área del filial gallego.

El conjunto coruñés seguía siendo incapaz de superar el entramado defensivo del conjunto luanquín y tuvo que esperar a rebasar la primera media hora de juego para generar peligro en un centro al área de Domínguez, que despejó la zaga visitante, el balón quedó suelto dentro del área y casi llega al remate Areosa, pero Dennis se adelantó y desbarató la ocasión.

Tras el paso por los vestuarios, los de Sergio Sánchez siguieron mostrándose muy serios y empezaron a generar más peligro en ataque. Pudieron marcar a los 49 minutos en un saque de esquina botado por Bravo que dio directamente en el poste. Poco después, Leyva casi logra marcar tras un pase en largo. El partido se convirtió en un toma y daca y el Fabril pudo marcar en una gran ocasión de Dipanda. El bloque gallego acentuó su dominio en el tramo final y tuvo varias ocasiones claras, la última de ellas un duro disparo de Mané que obligó a Dennis a hacer una excelente intervención.