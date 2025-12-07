Victoria del ADBA Sanfer Aceites Abril y derrota del Siroko Gijón

La suerte de los dos equipos asturianos que compiten en Liga Femenina 2 fue dispar. El ADBA Sanfer Aceites Abril ganó por 59-67 en la cancha del TGN Basket tarraconense mientras que el Siroko Gijón perdió por 77-65 ante el Maristas Coruña.

La victoria del equipo de Avilés confirma la buena marcha que está llevando el equipo esta temporada, situado en estos momentos quinto en la clasificación, con seis victorias y cuatro derrotas. Destacó en este partido la actuación de la danesa Emilie Larsen, con 20 puntos y 6 rebotes, sumando un total de 30 créditos de valoración. Esther Sevilla, con 13 puntos, también fue importante.

El equipo gijonés, por su parte, recién llegado a la categoría, sigue peleando en la zona de abajo y ayer hizo un partido bastante digno en la cancha de un Maristas Coruña que ahora mismo lidera la clasificación, con solo una derrota.

Por otro lado, en Tercera FEB, el Universidad ganó por 68-77 en la cancha del Rosalia y el Navia La Magaya visita hoy (17:00) Betanzos.