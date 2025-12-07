¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga

La Vuelta Ciclista a España, salvo giro inesperado de última hora, prescindirá de las etapas asturianas, algo que no sucedía desde 2009. De hecho, de las 80 ediciones que se llevan disputadas de la ronda española, solo en 17 ocasiones Asturias dejó de estar presente. El período más prolongado de ausencia fue de cinco años, desde 1969 a 1973. Los años que la Vuelta a España no pasó por la región fueron los siguientes: 1935, 1955, 1959, 1961, 1962, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1998, 2004 y 2009.

María Rendueles

La Vuelta a España del próximo año dará comienzo el sábado 22 de agosto en Mónaco, con una contrarreloj de 9,6 kilómetros. La Plaza del Casino acogerá la salida de una etapa que finalizará en el Boulevard Albert I, donde se sitúa cada año la meta del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

El domingo 23, la segunda etapa saldrá desde Mónaco. En esta jornada, el arco de salida estará situado en la Plaza del Palacio Princier. Tras uno recorrido neutralizado por las calles del Principado, la salida real se dará junto al Jardin Exotique para que los ciclistas abandonen Mónaco camino de Francia en la primera jornada en línea de La Vuelta 26.

Esas etapas francesas son las únicas que están confirmadas por la organización, pero se ha podido saber que la ronda española se dirigirá desde Francia hacia la comunidad valenciana para terminar en Andalucía, con lo que en esta edición prescindirá del norte de España, lo que incluye al Principado de Asturias.

También se queda fuera en esta edición el clásico final en Madrid, ya que coincide con el Gran Premio de Fórmula 1 que por primera vez se va a disputar en la capital de España. La idea inicial era que el final fuese en las islas Canarias, pero no se llegó a cerrar el acuerdo y se buscó otra alternativa en Andalucía, siendo Granada una de las ciudades favoritas para acoger el final de la ronda española.