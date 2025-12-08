El Alimerka Oviedo Baloncesto, solo a lo grande: así han sido las cuatro victorias del equipo de Javi Rodríguez

El Alimerka Oviedo Baloncesto cuando gana lo hace con contundencia. Eso, al menos, es lo que dicen los datos tras las diez primeras jornadas de Primera FEB. El equipo que entrena Javi Rodríguez se ha impuesto en cuatro encuentros y el más apretado de todos ellos fue ante el Tizona Burgos, cuando ganó por trece puntos (93-80). De las otras tres victorias, dos han sido por veintiún puntos (57-78 ante el Palmer Mallorca y 71-92 ante el Flexicar Fuenlabrada) y la otra, el sábado pasado, por dieciocho (97-79 ante el Alega Cantabria).

Sin suerte en los partidos apretados

En cambio, en los partidos que ha ido más apretado en el marcador ha terminado perdiendo siempre. Solo en dos de las seis derrotas que ha sufrido, el Alimerka Oviedo ha perdido por más de diez puntos y fue precisamente en las dos primeras jornadas: ante Estudiantes (87-101) y Leyma Coruña (87-72), partidos en los que compitió pero en los que acabó siendo claramente superado por dos de los equipos con más calidad de la competición.

Las dos partidos más apretadas fueron, sin embargo, ante dos equipos muy diferentes, Caesa Cartagena (82-78) y Monbus Obradoiro (75-79). Ante el conjunto levantino, el OCB hizo el que quizás fue su peor partido de la temporada, perdiendo un encuentro que llegó a dominar ante un rival que debe estar en la lucha por la permanencia. Diferente fue lo que sucedió con el Monbus Obradoiro, un equipo que lleva ocho victorias consecutivas y al que el OCB estuvo cerca de doblegar en el Palacio de los Deportes.

Un calendario complicado

Las otras dos derrotas fueron ante Palencia (88-80) y Hestia Menorca (67-75). En el primer caso, el equipo de Javi Rodríguez se encontró con un Súper Agropal Palencia que le superó, siendo los de Natxo Lezkano otro de los serios aspirantes al ascenso. En cuanto al duelo que perdieron ante el equipo de Menorca, el OCB no tuvo su mejor día, algo menos intenso en defensa de lo que suele ser habitual, pero además se chocaron con un rival muy serio, que ha confeccionado una gran plantilla y que debe ir a más con el paso de las jornadas.

El Alimerka Oviedo se impone al Alega Cantabria / Juan Plaza

Una pequeña tregua del calendario

Tras estas diez primeras jornadas, el Alimerka Oviedo encara la recta final de la primera vuelta de la competición con un calendario que, siendo complicado, parece algo más asequible que el que ha tenido en el comienzo de la liga. No tanto por el partido de viernes (20:45), cuando visita al HLA Alicante, equipo que solo ha perdido dos partidos, con un Kevin Larsen en estado de gracia.

Tras esa undécima jornada, la Primera FEB disputa su primera jornada interesemanal, pero el equipo de Oviedo no la jugará porque será el equipo que descanse al ser una liga con un número de equipos impar.Los de Javi Rodríguez vuelven a la carga el domingo (12:30) 21 de diciembre en Zamora, donde se las verán con un equipo muy sólido, que está compitiendo a gran nivel, pero ante el que el OCB debe tener sus opciones de victoria.

Una Navidad en el Palacio

Después llegan los partidos de Navidad que el equipo de Oviedo disputará en el Palacio el domingo 28 de diciembre (12:30) ante el Ourense y el domingo 4 de enero ante el Fibwi Palma (12:30). Duelos en los que contará con el apoyo de una afición que está acudiendo en masa al remodelado recinto ovetense. El equipo de Oviedo concluirá la primera vuelta visitando a Gipuzkoa y recibiendo a Melilla.