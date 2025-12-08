Arbidel, sin premio en la final del 200 mariposa
El nadador corverano no pudo pelear por los primeros puestos y terminó octavo
javi viso | efe
El corverano Arbidel González terminó octavo en la gran final del 200 mariposa y pone fin a su andadura en el Campeonato de Europa de Piscina Corta que se celebró durante los pasados días en Lublin, Polonia. Ni el asturiano, con un tiempo de 1:52.44, ni el otro español de la serie, Miguel Martínez, pudieron competir por los primeros puestos que lideró el suizo Noé Ponti, que sumó su tercer oro en estos campeonatos.
En el resto de la expedición española solo se consiguieron dos medallas. Alba Vázquez y Emma Carrasco se subieron al podio a por la plata y el bronce, respectivamente, en la final del 400 estilos. Laura Cabanes acabó sexta en la final del 200 mariposa, mientras que Carles Coll, oro en los 200 espalda, fue octavo en la final del 50 braza.
Por su parte, el jovencísimo Luca Hoek, de 17 años, confirmó su condición como una de las grandes esperanzas de la natación española, tras concluir este domingo en una brillante sexta posición su actuación en la final de los 50 libre. También compitieron María de Valdés y Ángela Martínez, que se quedaron cerca del podio, quintas y sextas respectivamente en la final del 1.500 libre. n
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos