Arbidel, sin premio en la final del 200 mariposa

El corverano Arbidel González terminó octavo en la gran final del 200 mariposa y pone fin a su andadura en el Campeonato de Europa de Piscina Corta que se celebró durante los pasados días en Lublin, Polonia. Ni el asturiano, con un tiempo de 1:52.44, ni el otro español de la serie, Miguel Martínez, pudieron competir por los primeros puestos que lideró el suizo Noé Ponti, que sumó su tercer oro en estos campeonatos.

En el resto de la expedición española solo se consiguieron dos medallas. Alba Vázquez y Emma Carrasco se subieron al podio a por la plata y el bronce, respectivamente, en la final del 400 estilos. Laura Cabanes acabó sexta en la final del 200 mariposa, mientras que Carles Coll, oro en los 200 espalda, fue octavo en la final del 50 braza.

Por su parte, el jovencísimo Luca Hoek, de 17 años, confirmó su condición como una de las grandes esperanzas de la natación española, tras concluir este domingo en una brillante sexta posición su actuación en la final de los 50 libre. También compitieron María de Valdés y Ángela Martínez, que se quedaron cerca del podio, quintas y sextas respectivamente en la final del 1.500 libre. n