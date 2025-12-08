Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borja "El Águila" García derrota a Barbara en un minuto

Borja "El Águila" García regresa a la senda de la victoria. El asturiano derrotó a Alessio Barbara en Madrid, lo que le coloca como uno de los mejores pesos moscas del panorama nacional. A García, del gimnasio Tíbet en Gijón le bastó un minuto para derrotar a su oponente con una llave de brazo de la que el italiano no pudo escaparse.

