El cansancio condiciona al Siroko, que cae en casa ante el Barakaldo

Las gijonesas pierden ante el Barakaldo (71-79) tras venirse abajo en la segunda mitad

Merissah Melanie Russell realiza un tiro de tres, ayer, en el Palacio de los Deportes de Gijón. | MARCOS LEÓN

J.V.

Tan solo dos días después de su último compromiso, el Siroko Gijón cayó derrotado ante el Barakaldo por 71-79, en el encuentro aplazado de la jornada 9. El cuadro gijonés cuajó una gran primera parte y dominó tanto el juego como el marcador, llegando 41-34 al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad comenzó a hacer mella el cansancio y el escaso número de jugadoras en la rotación, lo que aprovecharon las visitantes, que le dieron la vuelta al partido y se lo llevaron por 71-79.

