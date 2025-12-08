El Grupo Covandonga termina con final feliz la Copa de España juvenil

El Grupo Covadonga se impuso al Valencia Hockey en la tanda de "shootouts" (7-6) para hacerse con el bronce en el encuentro por el tercer puesto de la Copa de España juvenil. El conjunto gijonés cuajó una gran actuación en un encuentro muy igualado que finalizó 3-3 en el tiempo reglamentario y en el que tuvo que remontar el tanto inicial del Valencia. "Estamos muy contentos con los resultados del equipo y con el desarrollo del campeonato. Ha venido afición de los ocho equipos que hemos estado aquí, la organización está contenta y la Federación Española nos ha felicitado", expresó el responsable de la sección de hockey del Grupo Covadonga, Falo Rodríguez.