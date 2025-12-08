El Grupo, fuera de la final en una dramática tanda de "shootouts"
El conjunto gijonés, en casa, buscará hoy la medalla de bronce ante el Valencia
M. R.
Una dramática tanda de "shootouts" apartó al Grupo Covadonga de luchar por el oro en la Copa de España juvenil que está albergando en las instalaciones gijonesas. El conjunto grupista, que empató su partido de semifinales en el tiempo reglamentario (1-1) se medirá hoy al Valencia en pos de la tercera plaza (11 horas). Club de Campo y Sanse Complutense jugarán la final (13 horas).
Los grupistas dieron la cara en una semifinal igualada, aunque con mayor posesión del Club de Campo, en la que se adelantaron por medio de Nico Romero, antes de que los madrileños empataron en un penalti córner. En la tanda de shootouts, el Grupo marcó el primero y el portero Adrián Romero paró los tres primeros de los madrileños, pero el Grupo no convirtió más y el Club de Campo logró materializar los dos últimos.
