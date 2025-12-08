Iván López Matos, campeón de España con el club Seo

El gijonés Iván López Matos remató su gran 2025 conquistando con el Campeonato de España de clubes en su categoría y peso, cadete de -61 kilos. Iván ganó sus cinco combates y se llevó el oro para el club avilesino Seo, con el que compite. Hyo Seuk Seo fue el entrenador que le acompañó a la cita, desarrollada en La Nucía (Alicante).