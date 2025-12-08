Jane Marqués marca tres goles en el triunfo del Rodiles

El Gaitero Rodiles cuajó un sólido partido y derrotó al Marín por 4-1 en la decimosegunda jornada de la Segunda División femenina del fútbol sala. Jane Marqués, con tres goles, fue la protagonista del equipo villaviciosino, que sigue tercero, empatado a 31 puntos con el Segosala. El líder es el Estrela, que suma 33 puntos.