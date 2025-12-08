Mateo Vázquez y Kenia López avanzan a la siguiente ronda

Los asturianos Mateo Vázquez y Kenia López debutaron ayer en la playa de Punta Hermosa en el Mundial junior de surf que se está celebrando en Perú. Ambos pasaron como primeros en sus respectivas mangas y con muy buenas sensaciones, y ya se han asegurado su presencia en la segunda ronda, que disputarán mañana ante los surfistas más prometedores del panorama internacional.