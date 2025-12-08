Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mateo Vázquez y Kenia López avanzan a la siguiente ronda

Los asturianos Mateo Vázquez y Kenia López debutaron ayer en la playa de Punta Hermosa en el Mundial junior de surf que se está celebrando en Perú. Ambos pasaron como primeros en sus respectivas mangas y con muy buenas sensaciones, y ya se han asegurado su presencia en la segunda ronda, que disputarán mañana ante los surfistas más prometedores del panorama internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
  2. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  3. Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
  4. El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
  5. La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
  6. Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
  7. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  8. La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos

Estas son las cifras de inversión per cápita de las cuentas del Principado en la comarca de Avilés: a Gozón le toca el "Gordo" y en Castrillón no llegan a 30 euros por vecino

Estas son las cifras de inversión per cápita de las cuentas del Principado en la comarca de Avilés: a Gozón le toca el "Gordo" y en Castrillón no llegan a 30 euros por vecino

Juan José Iglesias, deja la secretaría de UGT en Gijón: "Naval Azul debería incluir un espacio singular para acoger congresos"

Juan José Iglesias, deja la secretaría de UGT en Gijón: "Naval Azul debería incluir un espacio singular para acoger congresos"

Embutidos La Venta, tradición en el corazón de Salas: más de 70 años elaborando morcilla y chorizo de forma artesanal

EN IMÁGENES: Así elaboran embutidos en La Venta, empresa de Mallecina (Salas) con más de 70 años de historia

EN IMÁGENES: Así elaboran embutidos en La Venta, empresa de Mallecina (Salas) con más de 70 años de historia

El tren navideño "Cangas Express" ya recorre las calles de la primera capital de Asturias

El tren navideño "Cangas Express" ya recorre las calles de la primera capital de Asturias

La morcilla de La Venta, una referencia de Salas: una receta tradicional y más de 70 años de historia de trabajo

La morcilla de La Venta, una referencia de Salas: una receta tradicional y más de 70 años de historia de trabajo

Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad

Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad

El encendido del alumbrado navideño de Cangas de Onís desbordó todas las expectativas

El encendido del alumbrado navideño de Cangas de Onís desbordó todas las expectativas
Tracking Pixel Contents