Quinta derrota del Navia La Magaya, vapuleado por el Betanzos (109-61)
Tremendo palo el recibido ayer por el Navia La Magaya en la pista del Santo Domingo de Betanzos, que infligió al equipo asturiano la séptima derrota de la temporada, la quinta de forma consecutiva (109-61). El resultado del primer cuarto, 35-14, y sobre todo el del descanso (68-25) ahorra cualquier análisis. La segunda parte arrojó un marcador mucho más equilibrado, pero el daño ya estaba hecho. El conjunto naviego fue zarandeado sin piedad por el gallego, que equilibra de esta forma su balance de triunfos y derrotas (5-5). Mucho tendrá que mejorar el Navia para superar la próxima jornada en su pista al Chantada, en un partido programado para el sábado 13 a las 19 horas.
