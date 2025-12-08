El Siroko busca estrenarse en casa con un triunfo vital ante el Barakaldo

El Siroko Gijón Basketball disputa hoy (Palacio de los Deportes de Gijón, 13 horas) el encuentro que consiguió aplazar la pasada jornada para no disputarlo sin Merissah Russell, que se encontraba con la selección de 3x3 de Canadá. Después de haber ofrecido una excelente imagen el sábado en la derrota a domicilio frente al líder de la competición, el Maristas coruñés, las jugadoras del equipo gijonés aspiran a vencer al Barakaldo para dar un paso de gigante en sus aspiraciones de consolidarse en Liga Femenina 2. Sería, además, el primer triunfo del Siroko en casa, ya que las dos victorias que lleva hasta la fecha las ha conseguido fuera.