El Siroko busca estrenarse en casa con un triunfo vital ante el Barakaldo
El Siroko Gijón Basketball disputa hoy (Palacio de los Deportes de Gijón, 13 horas) el encuentro que consiguió aplazar la pasada jornada para no disputarlo sin Merissah Russell, que se encontraba con la selección de 3x3 de Canadá. Después de haber ofrecido una excelente imagen el sábado en la derrota a domicilio frente al líder de la competición, el Maristas coruñés, las jugadoras del equipo gijonés aspiran a vencer al Barakaldo para dar un paso de gigante en sus aspiraciones de consolidarse en Liga Femenina 2. Sería, además, el primer triunfo del Siroko en casa, ya que las dos victorias que lleva hasta la fecha las ha conseguido fuera.
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos