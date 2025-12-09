El Avilés decreta "Día del club" para uno de los partidos más esperados de su temporada: estos son los precios

El Avilés afronta este sábado a las 18:30 horas uno de los partidos más esperados de su temporada. Al Suárez Puerta llega el Tenerife, líder de la Primera Federación y uno de los equipos con más solera de toda la categoría. La entidad blanquiazul ha decidido decretar la jornada como ‘Día de ayuda al club’. Por ello, los abonados que quieran asistir al encuentro deberán de retirar su entrada antes del partido. Todas estarán a un precio único de diez euros a excepción de los socios ‘minis’, que cuentan con acceso gratuito -sin asiento-, aunque deberán de retirar su entrada.

La tienda del club estará a disposición del público, para poder conseguir la entrada, de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El sábado también abrirá de 10:30 a 13:30 horas y desde las 16:30 horas, siendo la hora de apertura de las puertas al Suárez Puerta, a las 17:30 horas. Además, el club ha habilitado la opción de realizar este trámite vía online.

Precio para el público general

Para el público en general las entradas costarán quince euros, con la excepción de los niños hasta los cinco años, que cuentan con acceso libre, aunque deben de retirar su localidad. El precio para la grada visitante, que se tendrán que sentar en el sector K de la grada Juan Ochoa, también será de quince euros. El partido también se podrá seguir, en televisión, en las siguientes plataformas: Movistar Plus, La Liga+, Football Club, DIGI, Orange, Telecable, +Media, Zapi, R, Euskaltel y la Radio Televisión Canaria.