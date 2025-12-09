El Avilés decreta "Día del club" para uno de los partidos más esperados de su temporada: estos son los precios
Los abonados blanquiazules tendrán que sacar entrada para asistir al encuentro
El Avilés afronta este sábado a las 18:30 horas uno de los partidos más esperados de su temporada. Al Suárez Puerta llega el Tenerife, líder de la Primera Federación y uno de los equipos con más solera de toda la categoría. La entidad blanquiazul ha decidido decretar la jornada como ‘Día de ayuda al club’. Por ello, los abonados que quieran asistir al encuentro deberán de retirar su entrada antes del partido. Todas estarán a un precio único de diez euros a excepción de los socios ‘minis’, que cuentan con acceso gratuito -sin asiento-, aunque deberán de retirar su entrada.
La tienda del club estará a disposición del público, para poder conseguir la entrada, de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El sábado también abrirá de 10:30 a 13:30 horas y desde las 16:30 horas, siendo la hora de apertura de las puertas al Suárez Puerta, a las 17:30 horas. Además, el club ha habilitado la opción de realizar este trámite vía online.
Precio para el público general
Para el público en general las entradas costarán quince euros, con la excepción de los niños hasta los cinco años, que cuentan con acceso libre, aunque deben de retirar su localidad. El precio para la grada visitante, que se tendrán que sentar en el sector K de la grada Juan Ochoa, también será de quince euros. El partido también se podrá seguir, en televisión, en las siguientes plataformas: Movistar Plus, La Liga+, Football Club, DIGI, Orange, Telecable, +Media, Zapi, R, Euskaltel y la Radio Televisión Canaria.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas