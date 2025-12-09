La confesión del único avilesino en la plantilla del Avilés: "Es el gol más especial de mi carrera"

"Meter un gol con el equipo de tu ciudad no tiene comparación, es el gol más importante de mi carrera", confiesa Berto Cayarga. El centrocampista fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Avilés ante el Barakaldo. El avilesino consiguió meter su primer tanto con la zamarra blanquiazul, algo que "tenía muchas ganas de que pasase, pero no me quería meter presión", aunque la celebración no fue como le hubiese gustado. "Pensaba que había sido en fuera de juego. De primeras parecía que Rubio partía de posición adelantada. Con esto del FVS ya no se puede ni celebrar a gusto", lamenta el asturiano que, eso sí, ya tiene nuevo reto por delante. "A ver si metro otro en casa pronto y así lo celebro como se merece", desea.

Su primer tanto con la camiseta del Avilés llegó en el primer contragolpe del partido, antes de que el cronómetro llegase al minuto 2. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, nadie había conseguido ganar allí, pero que si contragolpeábamos bien podríamos hacerles mucho daño", analiza Cayarga, que supo interpretar la orden a las mil maravillas. Además, ante el Barakaldo, tuvo que realizar dos roles. En ataque actuaba como mediapunta izquierdo, dejando toda la banda para Osky, mientras que en defensa le tocaba seguir al lateral izquierdo rival. "Desborde no tengo mucho, nunca lo he tenido, por lo que jugar con un lateral profundo es lo que mejor me viene", señala Cayarga, que hace autocrítica sobre su actuación. "Hubo tramos donde no tapé bien del todo a su lateral, me faltó un poco en defensa. Soy muy autoexigente conmigo mismo", apunta.

Su siguiente objetivo

A Cayarga no le sorprende el rendimiento de este Avilés, que tras vencer en Lasesarre ha vuelto a los puestos de play-off. "Puede impactar por ser recién ascendidos, pero cuando vi los fichajes que estábamos haciendo sabía que íbamos a hacer un buen año. La mezcla entre jugadores con experiencia y jóvenes es muy buena, tenía fe desde verano", asegura el avilesino, que está siendo una de las piezas clave para Dani Vidal siempre que las lesiones le han respetado. "Me está dando mucha confianza, pero sé que no me puedo relajar, la competencia es altísima. Todavía tengo muchas cosas en las que mejorar", revela.

El objetivo ahora de Cayarga es volver a ver puerta, pero en el Suárez Puerta, para así celebrarlo con su gente. "Si es contra el Tenerife, mucho mejor", añade el avilesino. "Tengo mucho cariño a un gol que metí con el Sporting B en un play-off de Segunda B, pero este gol es incluso más especial", destaca el avilesino, que espera con ansia el encuentro del próximo sábado ante el cuadro canario. "Es un equipo de mucha calidad, pero vamos a competirles. Además, habrá un gran ambiente en el estadio", vaticina. Por el momento ya puede presumir de golear con el club de su ciudad.