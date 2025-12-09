El mushing asturiano arrasa con cinco medallas en el Campeonato de España

El mushing asturiano volvió de Ólvega (Soria) con un botín de cinco medallas y la sensación de que la disciplina vive uno de sus mejores momentos en el Principado. Los clubes CAP Mushing y Celtastur regresaron a casa con podios en varias modalidades del Campeonato de España de Mushing Sprint, disputado el pasado fin de semana en la Pradera de San Marcos, un entorno natural situado entre Ólvega y Matalebreras que acogió a 284 participantes, entre ellos 25 deportistas asturianos. La prueba, considerada una de las más exigentes del calendario nacional, reunió las modalidades de canicross, bikejoring, scooter y carros de entre cuatro y ocho perros.

El gran triunfador asturiano fue Adrián González (CAP Mushing), que se proclamó campeón de España en canicross hombre senior 1 perro. La alegría fue doble para el club, ya que el subcampeonato en la misma categoría también quedó en Asturias con Eduardo Cruz.

En la competición femenina, Elena Fernández (Celtastur) logró un bronce en canicross mujer senior. El mismo metal se colgó Carlos Miguel (Celtastur) en canicross hombre máster 1 perro, mientras que en scooter hombre absoluto 1 perro, Sergio Escribano (Celtastur) completó la lista de medallistas asturianos con otro tercer puesto.

Más allá de los podios, la delegación del Principado sumó resultados destacados, como el cuarto puesto de Eva Gallo (CAP Mushing) en canicross máster mujer o el de Cristina Fernández (Celtastur) en canicross senior mujer. También sobresalieron Christopher Gómez (5º) y Carlos Fernández (6º), ambos del CAP Mushing en bikejoring hombre senior.

Los deportistas afrontarán unas semanas de recuperación antes de preparar su siguiente gran cita: la Copa de España, que tendrá lugar en enero en Alcalá de Guadaira.