El protagonista inesperado del Tuilla que resolvió el encuentro más emocionante de la jornada en Tercera Federación

El Tuilla y el Navarro protagonizaron uno de los encuentros más locos de la jornada 13 en el grupo asturiano de Tercera Federación. El Candín sufrió, pero acabó festejando una victoria agónica de los suyos, que en el minuto 80 ganaban 2-0 y casi acaban perdiendo, hasta que emergió un protagonista inesperado para volver a acercar a la salvación a los de Ricardo Bango.

Corría el minuto 36 de la primera mitad cuando Naya, atacante del Tuilla, pidió el cambio por un problema muscular. Bango se giró a ver el banquillo y apostó por el joven Diego González, que en los ocho encuentros anteriores apenas había acumulado 63 minutos. "Sinceramente no pensaba que fuese a entrar", reconoce el propio atacante, que cuajó su mejor actuación en Tercera Federación con dos goles vitales. "Estoy muy contento, es un resultado que nos viene bien a todos porque nos hacía falta la victoria", destaca.

A la hora de juego, González abrió la lata con una sutil vaselina sobre el meta rival y el Tuilla fue capaz de anotar el segundo a falta de 10 minutos para el final. Parecía que los locales iban a conseguir la segunda victoria de la temporada, pero el Navarro silenció El Candín en el descuento con dos tantos que hacían presagiar lo peor. "Ya nos habían empatado varias veces en el descuento y en esa dinámica te vienen los fantasmas a la cabeza de que podíamos perder", confiesa.

Cuando el Navarro apretaba en el descuento para hacerse con el triunfo, Diego González anotó de cabeza en el 98 para dar un espaldarazo anímico a los de Bango, que avanzan hasta la penúltima posición y se quedan a un punto de la salvación. "Ganar era clave, pero más aún ante un rival directo como el Navarro que está también ahí abajo", explica el joven futbolista de 21 años, que con su doblete ya acumula un tanto más que en toda la campaña anterior.

González pone el foco en El Candín para conseguir mantener la categoría. "La clave de la salvación por hacerse fuertes en casa, es vital". Y, antes de acabar el año, se centra en tratar de conseguir la victoria ante dos rivales directos como el Titánico de Laviana, con el que están empatados a ocho puntos, y con el Siero, recién ascendido que dobla en puntos a los de Bango. "Son partidos igual de claves que el del Navarro para acabar con buenas sensaciones. Lo más positivo es que estamos compitiendo contra todos pese a que no nos acompañan los resultados", asegura.