Goleada de trámite del Telecable a la espera del Vila-Sana

El Telecable se tomó con tranquilidad la jornada intersemanal de la OK Liga aprovechando que su rival era el Coruña, un equipo con un potencial muy inferior al suyo. Cinco minutos de inspiración le bastaron al equipo gijonés para sentenciar el partido en el primer tiempo antes de dar minutos a toda su rotación y dejar pasar una segunda parte sin emoción ninguna. Para entonces las cabezas de las jugadoras seguramente estaban ya en el choque de la competición europea que el sábado trae hasta Mata Jove al potente Vila-Sana, en teoría la mejor plantilla de Europa. Al final, 6-1 y el Telecable mantiene su recién conquistado liderato de la competición doméstica, aunque ahora solamente por un gol de diferencia con respecto al Fraga, que venció 0-8 en Voltregá.

Resuelto en dos minutos

Tasha Lee dio el partido a su joven portera Aine Pérez, pero el resto del quinteto inicial se completó con primeras espadas: Marta Piquero, Mariola Colomer, María Igualada y Nuria Almeida. La superioridad del Telecable se hizo patente desde el inicio, pero fueron necesarios ocho minutos de juego y varias oportunidades antes de que el conjunto gijonés quebrara la resistencia gallega. Fue Mariona Colomer la que abrió la lata con un disparo ajustado. En los dos minutos siguientes, de nuevo Colomer y Ainara Anido dejaron el partido visto para sentencia (3-0). El Telecable jugaba a placer y antes del descanso llegaron dos nuevos tantos, obra de las jóvenes Ainara Anido y Candela Gallo. El juego era tan relajado que la primera falta no llegó hasta que restaban siete minutos para el descanso, y fue obra del equipo local. De hecho, el Coruña no cometió ni una en la primera parte.

Marta Piquero, con la bola ayer en Mata Jove. / Juan Plaza

Relajación

Lee inició la segunda mitad de nuevo con las presuntas titulares del Telecable, pero la relajación dominaba Mata Jove. Hasta el punto de que el Coruña se permitió lanzar varias contras y en una de ellas Celia Pinacho acertó a desviar el disparo de una compañera lejos del alcance de Aine Pérez. El equipo local tocó a rebato y se lanzó a un asedio total durante unos minutos hasta que llegó el seis a uno, al remachar Judith Cobián una buena jugada colectiva. Empatada la segunda parte, la cosa ya no dio para más, aunque las locales dispusieron de alguna oportunidad más para ampliar su cuenta. El sábado será otra historia.