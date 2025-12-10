La mejora del Círculo no le basta para disputar el partido en Toledo (94-77)

El Círculo Gijón mejoró sus prestaciones con respecto al encuentro de la pasada jornada frente al Cáceres, pero el listón estaba demasiado bajo y esa mejora no le sirvió para tener opciones de triunfo en la pista del Toledo, uno de los equipos fuertes de su grupo de Segunda FEB. Al final, derrota gijonesa por 94-77 unos días antes de un encuentro vital para los intereses del Círculo, el del domingo en casa frente al Castillo de Gorraiz (Palacio de los Deportes de La Guía, 19 horas). La defensa volvió a emerger como la gran debilidad del equipo gijonés, un asunto a corregir para lograr el objetivo de la permanencia.

Buen inicio

La defensa visitante no fue buena en el primer cuarto, el Toledo anotaba con demasiada facilidad, pero el Círculo le mantuvo la cara, e incluso tuvo algunas ventajas, sobre todo al inicio. El primer parcial acabó en tablas (24-24). Sin embargo, la situación empezó a torcerse en el segundo, en el que el Toledo seguía consiguiendo puntos de manera sencilla, pero al Círculo le costaba más. Al descanso, once puntos de diferencia para los locales (51-40) que parecían una cuesta demasada empinada para los de Nacho Galán. Y así fue. El Toledo no rompió el encuentro definitivamente hasta el final, pero nunca vio a los gijoneses demasiado cerca.

Reilly, máximo anotador

Joey Reilly, que empezó el partido como un tiro, con diez puntos en el primer cuarto, fue el máximo anotador del Círculo con 20 puntos. Le secundó Javi Menéndez, que aportó 14 puntos a los que añadió 14 rebotes para una valoración de 30 créditos. Ante la baja por lesión de Guillem Arcos, Samu Barros fue el más utilizado por Galán: el base gallego jugó 37 de los 40 minutos. Tavin Pierre tuvo el día torcido: 10 puntos con 3 de 14 en tiros de campo.