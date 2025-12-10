Uno de los mejores porteros de la historia del Avilés bendice al "Casillas" blanquiazul: "Siempre aparece en los momentos clave"

"Álvaro tiene un estilo parecido al de Casillas, que es muy de valorar". Esta comparación no la hace un cualquiera, es del que para muchos ha sido el mejor guardameta que ha tenido el Avilés, Santi Calvo. Además, el guardameta catalán demostró ser, en su etapa como blanquiazul, un experto en el arte de detener penaltis, algo en lo que su heredero en el Suárez Puerta no para de sobresalir. El madrileño volvió a ser determinante en el último encuentro del cuadro avilesino ante el Barakaldo, donde protagonizó una gran estirada para sacar, en el último minuto de juego, un penalti en contra que garantizó los tres puntos para los asturianos. "Es un portero rapidísimo en sus movimientos", destaca el que fuera meta del equipo avilesino.

Con el del pasado domingo, Álvaro Fernández suma cinco penaltis parados de los once que le han chutado, lo que equivale a más de un 45% de acierto por parte del cancerbero. Es decir, el madrileño para casi la mitad de los penaltis a los que se tiene que enfrentar. Por su parte, Calvo es el guardameta que más penas máximas ha parado en la historia del Avilés con catorce. Tuvo que afrontar 36, con una tasa de acierto en su caso del 38,89%. "No se me daba mal", bromea el catalán.

La comparación con Casillas

"Lo primero que quiero destacar de Álvaro es que está haciendo unas temporadas increíbles. Hay momentos donde ves los datos y parece que encaja muchos goles, pero si analizas los partidos te das cuenta que aparece en todos los momentos clave. Se parece a Casillas. Cuando hace falta, ahí está para hacer una parada salvadora", destaca Calvo, que insiste en su comparación con el Santo. "Puede haber porteros que salgan más por arriba o bloqueen más, pero este chico tiene eso, que en los momentos clave siempre aparece, igual que la leyenda del Madrid. Sin él, el Avilés no estaría tan arriba", afirma.

Como experto en el arte de parar penaltis, Calvo desgrana cuáles eran sus claves a la hora de detener penas máximas. "Siempre me fijaba mucho en el lanzador. De aquella no había tanta información como ahora para analizar a los tiradores, pero a mí me gustaba curiosear y ver vídeos para prepararme", explica. Además de ese trabajo previo, el guardameta se fijaba en cualquier detalle. "Lo más importante es la mirada. Los delanteros siempre miran a donde quieran tirar, aunque sea un mini segundo. También trataba de mirar bien la colocación del balón. Ya, cuando se ejecuta, intentaba aguantar al máximo en el sitio, porque si te vences un mínimo te la clavaban al otro lado. Ahí era muy importante la velocidad de reacción, algo que tiene Álvaro", señala.

Penaltís muy duraderos

Otra de las claves para Calvo es que, entre que se comete el penalti y se realiza el lanzamiento, pase el mayor tiempo posible. "Yo siempre procuraba que el penalti se hiciese larguísimo: tardaba en irme bajo los palos, hablaba con el lanzador, trataba de distraerle… Es importante que no todo vaya de seguido, porque así ganas margen para analizar", apunta.

Calvo es, para muchos, el gran guardián del Suárez Puerta. "Siempre tuve ofertas, pero en el Avilés siempre jugaba, y eso lo valoré mucho", recuerda el catalán, que cree que Álvaro Fernández "es un heredero más que digno de mi portería". "Cuando uno encuentra su sitio y ve que es decisivo se va haciendo grande. Este chico es un ídolo y eso es algo muy difícil de conseguir en el fútbol", sentencia el portero, que confía en que, con los años, quizás el madrileño acabe superando sus registros. Le queda trabajo por delante, pero por nivel no será.