Santamaría desgrana las claves del buen momento del Avilés: "No tenemos nada que perder, se está mostrando en el campo"

«Llevamos sin presión toda la temporada, no tenemos nada que perder, y eso es algo que se está mostrando en el campo y en el juego», apunta Álvaro Santamaría, delantero del Avilés. El gijonés aseguró que tanto él como sus compañeros ir «con mucha ilusión» al duelo del próximo sábado ante el Tenerife, uno de los partidos más esperados del año.

«La victoria ante el Barakaldo nos quita la presión de no haber ganado en los tres partidos anteriores», asegura el ariete, que reconoce que, para quitarse «la espinita de la derrota ante el Celta Fortuna tenemos que ganar en casa, si no no la sacamos del todo». «Se disfruta más», añade. Sobre ese partido, el del pasado domingo, el blanquiazul señala que el Avilés estuvo «bien con y sin balón». «En días anteriores habíamos merecido más y no habíamos tenido suerte. Esta victoria nos da mucha moral para los dos últimos partidos del año», subraya.

El Tenerife, "un rival potente"

El Avilés afronta el encuentro ante el Tenerife «con ganas e ilusión». «Es un rival potente», destaca el asturiano, que cree que el duelo «es muy bonito y tiene un buen horario, para que la gente nos pueda acompañar en casa». La entidad blanquiazul ha decidido decretar la jornada como ‘Día de ayuda al club’. Por ello, los abonados que quieran asistir al encuentro deberán de retirar su entrada antes del partido. Todas estarán a un precio único de diez euros a excepción de los socios ‘minis’, que cuentan con acceso gratuito -sin asiento-, aunque deberán de retirar su entrada.