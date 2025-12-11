Un club histórico del fútbol asturiano, tras los pasos de un central del Avilés
El conjunto mierense quiere mejorar su defensa con el fichaje del central del Avilés, al que le queda año y medio de contrato con el club blanquiazul
El fútbol asturiano ya piensa en el mercado invernal, que arrancará el próximo 1 de enero, y el Avilés no es ajeno a ello. El Caudal, conjunto que actualmente milita en Tercera Federación, donde está luchando por el ascenso, ha preguntado al cuadro blanquiazul por Julio Rodríguez, central que por el momento se mantiene inédito en la Liga. La idea del cuadro mierense es que el defensa sea el líder de su zaga y confían en que el zaguero dé un gran salto de calidad al cuadro dirigido por Adrián González. Cabe recordar que Julio, que aterrizó en el Suárez Puerta en verano del 2023, tiene un año y medio más de contrato con la entidad avilesina.
El interés del Caudal por Julio Rodríguez lleva vigente desde el verano. Durante el mes de agosto tuvieron lugar los primeros acercamientos para tratar de conseguir la firma del mierense, pero sin éxito. Ahora, tras esta mitad de temporada, desde el cuadro minero no se rinden y quieren volver a la carga durante el mercado invernal. A su favor tienen, además de la falta de protagonismo esta campaña del defensor, que Julio Rodríguez es natural de Mieres, por lo que quieren apostar por traer a casa a uno de los mejores jugadores nacido en la localidad.
Julio Rodríguez llegó al Avilés en 2023, en el verano posterior a la eliminatoria por el ascenso a Primera Federación ante el filial del Granada. En aquella etapa el director deportivo del club era Javier Vidales. En su primera temporada disputó 28 encuentros de Liga, 23 de ellos como titular, siendo importante en la eliminatoria para que el cuadro blanquiazul no perdiese la categoría ante el Manchego. En la campaña siguiente, con Javi Rozada en el banquillo, perdió gran parte del protagonismo, disputando 13 partidos de Liga, aunque dio un paso adelante en la final por el ascenso ante el Rayo Majadahonda, donde fue titular tanto en la ida como en la vuelta.
Inédito en liga
Este año, Dani Vidal tan solo ha utilizado a Julio Rodríguez en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Ávila. De hecho, es el único jugador de campo que aún no ha disputado minutos en lo que va de campeonato liguero. El entrenador catalán ha preferido colocar a Adri Gómez como central y dar minutos a Eze antes que darle la oportunidad al mierense.
Esa situación la quiere aprovechar el Caudal, que podría convertir a Julio Rodríguez en el jerarca de su defensa y, con él, conseguir el ascenso a Segunda Federación. Los de Adrián Rodríguez marchan actualmente terceros, a diez puntos de distancia del liderato, que ahora mismo lo ocupa el Llanera.
