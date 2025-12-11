Dani Vidal, antes de medirse al gran coco de Primera Federación: "No firmo el empate, en el fútbol puede pasar de todo"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, repasó la actualidad del conjunto blanquiazul antes de enfrentarse, este sábado, al Tenerife, el gran 'coco' de Primera Federación. El catalán podrá contar con Osky, que tuvo que dejar por lesión el partido ante el Barakaldo, y aseguró que "no firma el empate" ante el líder de la categoría. Estas fueron sus palabras:

Parte de lesiones

«Con Osky ya tuvimos buenas sensaciones al final del partido, era una sobrecarga que en ese momento le impedía jugar. Al descanso ya estaba frustrado con él mismo, se veía que podía haber continuado, pero si el músculo se pone tenso te impide sacar un máximo nivel. Adri Gómez ya jugó el otro día. Están todos disponibles salvo Kevin Bautista, que está sancionado».

Chute de moral

«Tras el partido contra el Celta Fortuna, donde haces un buen encuentro ni no consiguen puntuar, lo de Barakaldo te lo tomas como una recompensa al buen trabajo. Estamos con ese punto de confianza que siempre dan las victorias».

El Tenerife

«No soy nadie para descifrar la plantilla del Tenerife, su objetivo es ascender. Están en la categoría de manera circunstancial. Tienen jugadores de muchísimo nivel, con muchos partidos en Segunda División, y Álvaro Cervera también ha estado en Primera y Segunda. Es muy equipo muy de su estilo, con un 4-4-2 claro, aunque pueden hacer un algún cambien en salida de balón. Arriban tienen dos referencias, como son Enric Gallego y Jesús de Miguel, dos delanteros que condicionan mucho y que tienes que defenderles lejos del área, porque en ella son dominadores. A balón parado cuentan con Nacho Gil, que solo con su golpeo ya generan peligro. Es un equipo muy experimentado, en nueve ocasiones se han puesto por delante en el marcador en la primera media hora de encuentro y luego tienen mucho oficio para gestionar esa ventaja. Nos van a exigir muchísimo, pero tengo confianza. A día de hoy nadie nos ha sacado del mapa en ningún partido, siempre hemos competido».

No firma el empate

«En el minuto ochenta igual sí, pero ahora mismo no firmo el empate. Es lo bonito que tiene el fútbol, que puede pasar de todo, incluso se ve como equipos de Primera División caen contra otros de Segunda Federación. Va a ser un partido muy exigente, el Tenerife tienen una estructura top y están demostrando, pero vamos con ilusión de hacer las cosas bien y tener opciones de llevarnos al partido».

Isi Ros

«Ante el Celta se quedó fuera por sanción y contra el Barakaldo nos condicionó el cambio temprano de Osky y la expulsión de Kevin Bautista. Nos cambió el guion de partido y el perfil de jugadores que tenían que entrar. Solo ha estado fuera dos jornadas. Esto va a ser la tónica general durante todo el año, jugadores que entran y salen, que tendrán continuidad o tendrán que salir desde el banquillo. Tiene que trabajar duro para demostrar que debe jugar más minutos, como el resto de sus compañeros».

Motivación extra

«Es un grupo que, como yo, venimos del barro y claro que nos hace ilusión jugar esto partidos, pero no hemos hecho nada diferente al resto de la semana. A principio de semana analizamos el partido contra el Barakaldo y vimos al Tenerife, para ver que ajustes tenemos que hacer».

El sistema

«Durante toda la temporada hemos sido bastante versátiles, a veces nos interesa sacar el balón con tres jugadores, otras veces con cuatro, a veces ha bajado el pivote entre centrales, otras un lateral se ha pegado más… Vamos viendo las fortalezas y debilidades del rival para saber qué hacer. Ante el Barakaldo apostamos por Guzmán Ortega porque nos daba seguridad para contener a su banda izquierda, necesitábamos un extremo que actuase como carrilero. También queríamos a dos jugadores, como Campabadal y Borja Granero, que nos ayudasen en la salida desde atrás con pierna natural».

Sin Kevin Bautista

«Kevin tiene sus particularidades, pero durante las dos o tres semanas que estuvo lesionado ya hubo compañeros que actuaron por él y el centro del campo no se resintió. Si queremos hacer un apareja con más músculo y fuerza podemos jugar a Gete y Adri Gómez, nos dan más solidez y empaque. Yasser te da más balón, Pablo incluso lo mejora en esa faceta… En función de lo que queramos apostaremos por una pareja u otra».

La afición

«Si fuese aficionado del Avilés estaría deseando que llegue el sábado a las seis y media para venir al estadio. Tienen que disfrutar, el otro día fue una pasada ver a cuatrocientas personas en Barakaldo. En los momentos complicados nos ayudaron muchísimo».