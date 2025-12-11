Lucía González, seis veces campeona de España, celebra el buen momento del ciclocross en Asturias: "Goza de buena salud"

Lucía González (Viella, Siero, 1990) es una leyenda del ciclocross español, habiendo ganando seis veces el campeonato de España. Tras muchos años compatibilizando la ruta con el ciclocross, ahora está centrada en esta última disciplina, cuya temporada está ahora en pleno apogeo. Sus principales retos se concentran en el mes de enero.

¿Cómo le está yendo lo que va de temporada de ciclocross?

Empezamos muy bien, octubre fue muy bueno, pero noviembre se me cruzó un poco, cogí una gripe, no pude estar en el campeonato de Europa al que llegaba bien de forma. Estuve con un catarro y espero que diciembre vuelva a ser igual de bueno que octubre.

¿Qué objetivos se ha marcado para este año?

Los objetivos están a final de temporada: el campeonato de España, la Copa del Mundo de Benidorm y el campeonato del Mundo. Será un mes de enero con muchas fechas clave e intentaremos llegar en el mejor estado de forma posible.

Lucía González, ciclista del Nesta MMR / Roberto Menéndez

¿Lo importante es llegar bien a ese mes de enero?

Sí, además es final de temporada, hay que gastar allí las últimas balas, el campeonato de España siempre es una carrera especial y la Copa del Mundo de Benidorm también. Al final estamos rodando por media Europa todos los fines de semana y correr en casa, ante nuestra afición, tiene también su plus.

Lleva unos años centrada en el ciclocross.

Llevo corriendo ciclocross compaginándolo con carretera mucho tiempo. Los dos últimos años estoy totalmente centrada en el ciclocross. Es una disciplina muy guapa, muy entretenida y muy espectacular. Aunque sea muy intensa, porque todos los fines de semana hay carrera y no tienes tregua, creo que merece la pena.

¿Qué diferencias hay entre carretera y ciclocross?

El ciclocross es un circuito cerrado, de entre dos kilómetros y medio y tres kilómetros y medio, en el que tienes diferentes obstáculos, naturales o artificiales. Suelen ser unos circuitos muy vistosos para el público porque pasamos varias veces por el mismo sitio, al final es una especialidad mucho más corta que la carretera, corremos en torno a 50 minutos o 1 hora, en carretera las distancias son mucho más largas, pero a la vez es mucho más intensa. La principal diferencia es esa. Luego, depende de la climatología y del terreno te puedes encontrar circuitos de arena, de barro, secos, helados e incluso nieve.

Lucía González durante la prueba celebrada en Pontevedra. CICLISMO. CAMPEONATO DE EUROPA DE CICLOCROSS / RFEC

Los ciclistas cuando hablan de la temporada de ciclocross hablan de la temporada de barro.

Sí, sobre todo en el norte, en Asturias, País Vasco y Cantabria, es un terreno muy dominado y conocido. Aquí a nada que llueva, que haya humedad, el barro revive. Sí es verdad que, por ejemplo, en Bélgica están muy acostumbrados a la arena, los bosques tienen bancales de arena por todos lados y es un terreno que manejan muy bien.

Repase sus currículum de todos estos años en ciclocross.

Llevo seis campeonatos de España élite y varios más en categorías absolutas. Uno de los resultados que más ilusión me hizo fue el décimo puesto del campeonato de Europa del año pasado. Intentaremos ir progresando y seguir ganando carreras.

Su equipo, el Nesta-MMR, es un equipo asturiano de ciclocross que ha formado una gran plantilla.

Sí, es un equipo asturiano, patrocinado por empresas asturianas, con ciclistas asturianos de muchas garantías, como Benjamín Noval, que no hace falta presentarlo; como Martín Fernández, que hasta hace poco estaba número 1 del ranking en juveniles; como mi hermana Alicia, que está más centrada en carretera pero cuando pasa al ciclocross, como lo lleva corriendo toda la vida se encuentra muy a gusto; estoy yo, y tenemos a dos corredores más, Sofía Rodríguez, que es la actual campeona de España de ciclocross y Kevin Suárez, que es uno de los máximos representantes a nivel élite de nuestro país. Así que creo que somos el equipo de referencia a nivel nacional y ojalá nos acompañe un poco más la suerte y los resultados esta temporada.

Lucía González, en una prueba del campeonato de España. / FEC

Hay mucho nivel de ciclocross en Asturias.

Sí, hay mucha tradición, estos últimos años están saliendo ciclistas, también tenemos a Sara Cueto, a Mario Junquera, a los juveniles que fueron al Europeo, como Pelayo Gancedo o Castiello. El ciclocross asturiano goza de buena salud, ojalá vengan más ciclistas, que esto no pare, pero estamos en un momento dulce y ojalá se mantenga.

¿Cómo se prepara una temporada de ciclocross?

Corremos prácticamente todos los fines de semana, por lo que intentamos llegar con la base hecha, de las horas hechas antes en carretera para luego hacer entrenamientos más específicos, más cortos, hacer entrenamientos de técnica, salimos también a correr a pie porque te puedes encontrar circuitos en los que no puedes ir montando el 100% del circuito, algún entrenamiento de gimnasio, mucha carretera, con series, entrenamientos más cortos que los que haría un ciclista de carretera en plena temporada. Al hacerse en invierno, con estas condiciones metereológicas, el que sea corto e intenso nos ayuda a no quedarnos fríos, a estar en calor y a mantenernos en buena forma.

