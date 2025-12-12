Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alimerka Oviedo Baloncesto, a la conquista de Alicante

Los de Javi Rodríguez visitan una cancha en la que aún no ha ganado ningún equipo de Primera FEB esta temporada: "Tenemos que estar a nuestro nivel de intensidad y energía para intentar ganar"

Javi Rodríguez choca las manos con sus jugadores en el partido del Alimerka Oviedo ante el Alega Cantabria

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo quiere convertirse hoy (20:45, Vinx TV) en el primer equipo que gana esta temporada en la cancha del HLA Alicante, un equipo que lleva solo dos derrotas en las diez jornadas que van de Liga y que cuenta con dos jugadores que están entre los cinco más valorados de la categoría: el pívot Kevin Larsen, quizás el mejor de Primera FEB en su posición, y el escolta Jordan Walker, que está promediando casi 16 puntos por partido.

Un rival temible ante el que el conjunto asturiano tratará de oponer una defensa intensa, enérgica y que le permita frenar todo el arsenal ofensivo de uno de los mejores ataques de la competición. El equipo azul viene además con las buenas sensaciones que le quedaron tras el partido que ganó (97-79) el sábado pasado ante el Alega Cantabria en una actuación muy solvente.

Al entrenador del equipo, Javi Rodríguez, el reto le parece complejo, pero lo afronta con el optimismo que le aporta el trabajo diario en los entrenamientos: "Ha sido una buena semana de trabajo, de seguir construyendo, mejorando. Está claro que las victorias te dan más confianza". El Alimerka Oviedo contará con toda la plantilla después del debut de Pablo Longarela ante el conjunto cántabro.

El Alimerka Oviedo se impone al Alega Cantabria / Juan Plaza

Tan solo algunos contratiempos en forma de virus y "pequeñas enfermedades", reconocía el técnico gallego, han lastrado al equipo: "Supongo que todo el mundo las tiene y hay que pasar por ellas e intentar que afecten lo menos posible". En cuanto al partido, Javi Rodríguez reconoce su dificultad: "Alicante no ha perdido en casa, es casi el mejor ataque de la Liga, una de las mejores defensas, el mejor tirando a canasta, un equipo bien hecho, bien entrenado, equilibrado, con jugadores de mucha experiencia, de mucho talento, con peligro dentro, peligro fuera… Kevin (Larsen) es el jugador en torno al cual gira el equipo, Walker es un jugador de referencia en su ataque, jugadores que complementan bien esa dupla".

Por todo ello, el técnico del OCB, sabe que para tener opciones tienen que estar casi perfectos "a nivel físico, de dureza, de intensidad, de energía, de rapidez. Si hacemos eso tendremos opciones para intentar ganar allí".

